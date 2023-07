EU-Kommission will Tierquälerei bei Haien besser bekämpfen

Brüssel.

Die EU-Kommission will sich stärker gegen das Quälen von Haien einsetzen. Beispielsweise könnte ein EU-Gesetz gegen den Handel mit den Flossen auf den Weg gebracht werden, wie die Kommission am Mittwoch mitteilte. Die Brüsseler Behörde reagierte auf Forderungen der Bürgerinitiative "Stop finning - Stop the trade", die sich für ein Ende des Handels mit Haifischflossen aus Europa einsetzt.