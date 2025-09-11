Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schwierige Zeiten für die Exportnation Deutschland. (Archivbild)
Schwierige Zeiten für die Exportnation Deutschland. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Schwierige Zeiten für die Exportnation Deutschland. (Archivbild)
Schwierige Zeiten für die Exportnation Deutschland. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Wirtschaft
Exporteure erwarten Einbruch ihrer Geschäfte um 2,5 Prozent
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schwere Zeiten für "Made in Germany": Fast 60 Prozent der Unternehmen sehen sich durch höhere US-Zölle und Bürokratie ausgebremst. Wie reagiert die Politik auf den Abwärtstrend?

Berlin/Frankfurt.

Zollschranken im Ausland und bürokratische Hürden im Inland: Deutschlands Exporteure erwarten einen Einbruch ihrer Geschäfte im laufenden Jahr. Der Außenhandelsverband BGA prognostiziert ein Exportminus von 2,5 Prozent. Im März hatte der Verband allerdings noch angekündigt, er werde seine damalige Prognose von minus 2,7 Prozent "deutlich nach unten korrigieren".

"Man könnte interpretieren, wir seien optimistischer geworden", räumt der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel (BGA), Dirk Jandura, ein. Es bleibe aber dabei, dass das Jahr 2025 "ein deutlich zu schlechtes Ergebnis für den deutschen Außenhandel" bringen werde. Die Aussichten seien düster: "Ein nachhaltiger Aufschwung im deutschen Export ist aktuell nicht in Sicht – das Erreichen früherer Wachstumsraten bleibt unwahrscheinlich."

BGA-Präsident Jandura: "Die Lage bleibt fragil." (Archivbild)
BGA-Präsident Jandura: "Die Lage bleibt fragil." (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
BGA-Präsident Jandura: "Die Lage bleibt fragil." (Archivbild)
BGA-Präsident Jandura: "Die Lage bleibt fragil." (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Im Jahr 2024 hatte die exportstarke deutsche Wirtschaft nach jüngsten amtlichen Zahlen Waren im Gesamtwert von rund 1.549 Milliarden Euro ins Ausland geliefert und damit 1,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres summierten sich die Ausfuhren "Made in Germany" nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf 786 Milliarden Euro.

Trumps Zölle lassen Exporte in die USA einbrechen

Die aggressive Zollpolitik der US-Regierung wird zunehmend zur Belastung für die Exportnation Deutschland. Im Geschäft mit dem wichtigsten Handelspartner gab es für Deutschlands Exporteure im Juli den vierten Rückgang in Folge, die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten sanken auf den tiefsten Stand seit Dezember 2021.

"Viele der neuen US-Zölle sind so hoch, dass Geschäfte schlichtweg unmöglich werden – für zahlreiche deutsche Exporteure bedeutet das faktisch den Verlust des US-Marktes", ordnet Jandura ein. "Unsere Außenhändler blicken dementsprechend düster in die Zukunft: Fast 60 Prozent sehen sich direkt oder indirekt negativ betroffen."

Die Geschäfte mit dem wichtigsten Handelspartner USA sind seit Monaten rückläufig. (Symbolbild)
Die Geschäfte mit dem wichtigsten Handelspartner USA sind seit Monaten rückläufig. (Symbolbild) Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Die Geschäfte mit dem wichtigsten Handelspartner USA sind seit Monaten rückläufig. (Symbolbild)
Die Geschäfte mit dem wichtigsten Handelspartner USA sind seit Monaten rückläufig. (Symbolbild) Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Seit dem 7. August gelten für die meisten Importe aus der Europäischen Union in die USA Zölle von 15 Prozent. Die Zölle für Stahl und Aluminium hatte US-Präsident Donald Trump Anfang Juni auf 50 Prozent hochgeschraubt.

"Außenhandel am Limit"

Der BGA-Präsident sieht den deutschen Außenhandel "am Scheideweg" und fordert ein entschlossenes Gegensteuern der Politik: "Wenn wir den Abwärtstrend im Export stoppen und den rasanten Anstieg beim Import dämpfen wollen, brauchen unsere Unternehmen dringend mehr Freiraum: weniger Bürokratie, sichere Lieferketten und vor allem den Abschluss neuer Freihandelsabkommen, um Zölle und Handelshemmnisse zu überwinden." Jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hänge vom Außenhandel ab. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
08.09.2025
2 min.
Chinas Exporte in die USA brechen im August ein
Der Hafen von Qingdao - die chinesischen Exporte in die USA brachen ein. (Archivbild)
Die Ausfuhren der Volksrepublik legen so schwach zu wie seit sechs Monaten nicht mehr. In die USA gingen die Lieferungen deutlich zurück - trotz einer verlängerten Zoll-Waffenruhe.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:13 Uhr
2 min.
Sachsenforst sieht nach Sturmböen keine größeren Waldschäden
Nach starken Winden zeigt sich Sachsens Staatswald robust. (Symbolbild)
Trotz kräftiger Böen blieb Sachsens Wald weitgehend unversehrt. Warum Besucher bei Wind dennoch vorsichtig sein sollten - und wie Förster mit umgestürzten Bäumen umgehen.
08.09.2025
4 min.
Trumps Zölle lassen Exporte in die USA einbrechen
Durchwachsene Juli-Bilanz für den deutschen Außenhandel. (Archivbild)
US-Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. Seit Monaten sind die Geschäfte auf dem wichtigsten Markt für "Made in Germany" rückläufig. Warum trotzdem Hoffnung auf eine Erholung der Industrie bleibt.
Jörn Bender, dpa
14:11 Uhr
3 min.
Darf ich im Supermarkt naschen? Mythen beim Einkauf im Check
Naschen verboten: Grundsätzlich dürfen Waren im Supermarkt nicht vor dem Kauf gekostet werden.
Mehr als 50 Münzen aufs Kassenband kippen? Warum das an der Supermarktkasse für Ärger sorgen kann – und welche Einkaufsmythen sonst noch nicht stimmen, erklärt eine Verbraucherschützerin.
Mehr Artikel