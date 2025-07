EZB-Direktorin Schnabel sieht kaum Spielraum für Zinssenkung

Wird die Europäische Zentralbank die Leitzinsen Ende Juli weiter senken? Direktorin Isabel Schnabel sieht dafür hohe Hürden – und warnt vor unklaren Folgen im Zollstreit mit Donald Trump.

Frankfurt/Main.

Sieben Mal in Folge hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen gesenkt, nun plädiert EZB-Direktorin Isabel Schnabel für ein Ende der Serie. Die Zinsen seien in einem "guten Bereich und die Messlatte für eine weitere Zinssenkung liegt sehr hoch", sagte die Deutschen dem Finanzportal "Econostream Media" kurz vor dem EZB-Zinsentscheid am 24. Juli.