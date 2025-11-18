Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum direkt (Archivbild)
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum direkt (Archivbild) Bild: Boris Roessler/dpa
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum direkt (Archivbild)
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum direkt (Archivbild) Bild: Boris Roessler/dpa
Wirtschaft
EZB sieht Banken im Euroraum robust - warnt aber vor Risiken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Großbanken im Euroraum sind nach Einschätzung der EZB für Krisen gewappnet. Doch die Aufsicht warnt Geldhäuser, sich auf ihren gestiegenen Gewinnen auszuruhen. Sie sieht eine Vielzahl von Risiken.

Frankfurt/Main.

Die Großbanken im Euroraum sind nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gut für Krisen aufgestellt. Die Institute zeigten eine robuste Kapital- und Liquiditätsausstattung sowie eine hohe Profitabilität, teilte die EZB-Bankenaufsicht als Ergebnis ihrer jährlichen Überprüfung der großen Geldhäuser im Währungsraum mit. Die Eigenkapitalanforderungen hält die EZB für 2026 weitgehend stabil.

Die europäischen Banken agierten weiter in einem schwierigen Umfeld, das von erhöhten geopolitischen Risiken und neuen Wettbewerbsmustern wegen der Digitalisierung und der Konkurrenz durch Nicht-Banken geprägt sei, urteilte die EZB. "Dies erfordert vorausschauende Risikobewertungen und eine ausreichende Widerstandsfähigkeit."

Die EZB-Bankenaufsicht bewertet regelmäßig die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und das Risikomanagement von Banken ("Supervisory Review and Evaluation Process"/SREP). Im Ergebnis legen die Aufseher Kapitalzuschläge für bestimmte Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen. Deutsche Bank und Commerzbank hatten kürzlich schon mitgeteilt, dass die Kapitalanforderungen für sie für 2026 leicht reduziert wurden. 

Die EZB-Bankenaufsicht, die als Lehre aus der globalen Finanzkrise 2008 hervorgegangen ist, kontrolliert die größten Banken im Euroraum direkt. Im Test wurden 105 Banken untersucht, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
2 min.
EZB-Vizepräsident warnt vor Börsenkorrektur durch KI-Schock
EZB-Vizepräsident de Guindos warnt vor Börsenrisiken wegen des Hypes um KI. (Archivbild)
An den Finanzmärkten sind die Sorgen vor einer Blase rund um Künstliche Intelligenz gestiegen. Nun warnt EZB-Vizepräsident de Guindos vor Verlusten an den Aktienmärkten.
10:44 Uhr
2 min.
Renault Trafic wechselt auf elektrische Plattform
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht.
Flacher, wendiger und natürlich voll elektrisch: Renault stellt den Trafic mit der vierten Generation auf einen flachen Akku-Boden und macht den Transporter so fit für die Zukunft.
30.10.2025
4 min.
EZB in Lauerstellung: Keine weitere Zinssenkung in Sicht
Die EZB sieht die Inflation im Euroraum eingedämmt (Archivbild)
Innerhalb eines Jahres haben die Euro-Währungshüter den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins halbiert. Nun hält die Europäische Zentralbank vorerst still. Wie geht es weiter?
Alexander Sturm und Jörn Bender, dpa
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
10:40 Uhr
1 min.
Unbekanntes Flugobjekt: Suche vorerst eingestellt
Das Flugobjekt wurde bisher nicht gefunden. (Symbolbild)
Bereits am Sonntag sorgte ein unbekanntes Flugobjekt über dem Vogtland für einige Fragen. Auch zwei Tage später tappt die Polizei noch im Dunkeln.
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
Mehr Artikel