Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Flugausfälle bei Geschäftsreisen verursachen jedes Jahr hohe Kosten. (Symbolbild)
Flugausfälle bei Geschäftsreisen verursachen jedes Jahr hohe Kosten. (Symbolbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Flugausfälle bei Geschäftsreisen verursachen jedes Jahr hohe Kosten. (Symbolbild)
Flugausfälle bei Geschäftsreisen verursachen jedes Jahr hohe Kosten. (Symbolbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Wirtschaft
Flugausfälle bei Geschäftsreisen kosten 1,3 Milliarden Euro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dabei sind verpasste Deals noch nicht einmal eingerechnet. Auch Mitarbeiter leiden, sagt ein Experte.

Berlin.

Flugausfälle kommen deutsche Unternehmen teuer zu stehen. Bei Geschäftsreisen sorgen sie für zusätzliche Kosten von etwa 1,3 Milliarden Euro, wie die Plattform für Reisen und Ausgaben TravelPerk errechnet hat. 

Der Großteil von 1,1 Milliarden Euro entfällt dabei auf zusätzlich auftretende Kosten wie Unterkunft, Transport, Verpflegung und Überstunden bei knapp einer Million betroffenen Personen pro Jahr. Knapp 200 Millionen sind Umbuchungskosten.

Reisestörungen seien in Deutschland zur Normalität geworden, kritisiert Eugen Triebelhorn von TravelPerk. Sie seien dabei "längst nicht nur eine organisatorische oder finanzielle Frage", betont er. "Sie greifen tief ins Privatleben ein. Wenn Stress steigt, die Work-Life-Balance leidet und sogar Familienmomente verpasst werden, hat das direkte Auswirkungen auf Motivation und Produktivität. Unternehmen sollten diese Belastungen ernst nehmen." Und auch für die Unternehmen seien sie ein Problem: "Jedes verpasste Meeting kann auch ein geplatzter Deal sein."

Wer seine Reisezeit effizient nutzen wolle, müsse akzeptieren, dass nicht alles kontrollierbar sei, rät Triebelhorn. "Ich konzentriere mich deshalb auf das, was ich beeinflussen kann - und setze auf Routinen, die mir Handlungsspielraum verschaffen: Flüge am Vorabend statt auf den letzten Drücker, Priority-Lanes und bewusst frühes Erscheinen am Flughafen. Diese Routinen reduzieren nicht nur Stress, sondern sorgen auch dafür, dass ich auf jeder Reise fokussiert und handlungsfähig bleibe." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
18.09.2025
3 min.
Lieferprobleme bei Kerosin – Flugausfälle in Hamburg möglich
Am Airport Hamburg kann es wegen eines Kerosin-Lieferengpasses zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. (Archivbild)
Knapper Sprit könnte am Hamburg Airport zu Flugplan-Änderungen führen. Warum der Flughafen selbst nicht für die Versorgung verantwortlich ist, erklärt der Flughafenchef.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
28.09.2025
2 min.
Fluggäste brauchen Geduld: IT-System am BER noch nicht heil
Passagiere am Flughafen BER müssen weiter mit Verzögerungen rechnen.
Eine gute Woche nach einem Cyberangriff auf die Systeme der Passagier- und Gepäckabfertigung gibt es immer noch Wartezeiten und einzelne Flugausfälle am Berliner Airport. Wann läuft alles wieder rund?
Mehr Artikel