Blauer Himmel bei Sonnenschein - hat Ford nun eine bessere Zukunft?
Blauer Himmel bei Sonnenschein - hat Ford nun eine bessere Zukunft? Bild: Oliver Berg/dpa
Blauer Himmel bei Sonnenschein - hat Ford nun eine bessere Zukunft?
Blauer Himmel bei Sonnenschein - hat Ford nun eine bessere Zukunft? Bild: Oliver Berg/dpa
Wirtschaft
Ford-Belegschaft macht Weg frei für Sparkurs
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ford-Pkw werden wieder häufiger gekauft, die Zahlen sind aber noch niedrig. Der Autobauer spart weiterhin, viele Jobs sollen wegfallen. Nun wurde die Belegschaft gefragt, ob sie da mitzieht.

Köln.

Die Belegschaft der Kölner Ford-Werke hat den Weg für einen harten Sparkurs samt Personalabbau freigemacht. Eine Urabstimmung ergab eine Zustimmung von 93,5 Prozent für einen Kompromiss, auf den sich die Gewerkschaft IG Metall und die Geschäftsführung im Juli verständigt hatten.

Bis Ende 2027 werden 2.900 Stellen abgebaut - etwa jede vierte. Zuletzt waren es 11.500. Die Beschäftigten, die freiwillig gehen, bekommen recht hohe Abfindungen. Sollte ihr Arbeitsplatz verlagert werden, weil der Unternehmensbereich abgegeben und von einer anderen Firma fortgeführt wird, sollen sie nicht schlechtergestellt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit zur Altersteilzeit und finanzielle Sicherheiten des US-Mutterkonzerns, die auch Rentnern zugutekommen. Auf betriebsbedingte Kündigungen wird vorerst zwar verzichtet, im äußersten Falle sind sie aber möglich.

Die Gewerkschafter David Lüdtke (links) und Benjamin Gruschka (Archivbild)
Die Gewerkschafter David Lüdtke (links) und Benjamin Gruschka (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Die Gewerkschafter David Lüdtke (links) und Benjamin Gruschka (Archivbild)
Die Gewerkschafter David Lüdtke (links) und Benjamin Gruschka (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa

Positive Reaktionen

Die IG Metall reagierte erleichtert auf die deutliche Zustimmung zum Kompromisspaket, das sie ausverhandelt hatte. "In einer sehr schwierigen Situation haben wir für die Beschäftigten das bestmögliche Sicherheitsnetz vereinbart, das bis Ende 2032 gilt und damit eine finanzielle Absicherung bietet", sagte der Sprecher der IG Metall bei den Ford-Werken, David Lüdtke. 

Die Geschäftsführung wertete das Ergebnis ebenfalls positiv. "Das ist ein positiver Schritt nach vorn, der unseren Mitarbeitern in Köln die nötige Klarheit und Sicherheit bietet", sagte ein Firmensprecher. "Es ermöglicht dem Unternehmen, unseren Restrukturierungsplan sozialverträglich umzusetzen und ein zukunftsorientiertes und kosteneffizientes Unternehmen in Europa aufzubauen." 

Das Angebot an Ford-Neuwagen auf dem Gelände des Kölner Werks ist groß, die Nachfrage aber hat noch Luft nach oben.
Das Angebot an Ford-Neuwagen auf dem Gelände des Kölner Werks ist groß, die Nachfrage aber hat noch Luft nach oben. Bild: Oliver Berg/dpa
Das Angebot an Ford-Neuwagen auf dem Gelände des Kölner Werks ist groß, die Nachfrage aber hat noch Luft nach oben.
Das Angebot an Ford-Neuwagen auf dem Gelände des Kölner Werks ist groß, die Nachfrage aber hat noch Luft nach oben. Bild: Oliver Berg/dpa

Wie es weitergeht

Nach dem grünen Licht durch die Belegschaft müssen Geschäftsführung und Arbeitnehmerseite noch entsprechende Verträge und Vereinbarungen unterschreiben, das gilt als Formsache. In den kommenden Monaten besprechen Betriebsrat und Geschäftsführung noch die Einzelheiten des Sparkurses, etwa welche Stelle wann wegfallen soll. 

Kernstück der Vereinbarung ist ein Sicherheitsnetz der US-Mutter, das die Belegschaft vor einer theoretisch möglichen Insolvenz der Deutschlandtochter schützen soll. Sollte dieser Fall tatsächlich eintreten - derzeit ist das reine Theorie -, würden die betroffenen Mitarbeiter Geld vom US-Mutterkonzern bekommen. 

Verkauf zieht etwas an

Ford ist unter Druck, der Verkauf neuer E-Fahrzeuge aus Köln liegt unter den Erwartungen. Zuletzt zogen die Verkaufszahlen von Ford-Pkw in Deutschland auf niedrigem Niveau an. Seit Jahresbeginn hat sich der Marktanteil von Ford-Pkw in Deutschland von circa 3 auf 4,5 Prozent erhöht. (dpa)

