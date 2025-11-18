Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Gasspeicher Rehden in Niedersachsen - auch diese Anlage ist derzeit nicht allzu voll. (Archivbild)
Der Gasspeicher Rehden in Niedersachsen - auch diese Anlage ist derzeit nicht allzu voll. (Archivbild) Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Der Gasspeicher Rehden in Niedersachsen - auch diese Anlage ist derzeit nicht allzu voll. (Archivbild)
Der Gasspeicher Rehden in Niedersachsen - auch diese Anlage ist derzeit nicht allzu voll. (Archivbild) Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Wirtschaft
Gasspeicher zu 75 Prozent gefüllt - Behörde gelassen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Heizsaison hat begonnen, Deutschlands Gasspeicher sind gut gefüllt. Aber reicht der aktuelle Füllstand aus? Ein Verband meldet Zweifel an. Das sagen die Netzagentur und die Wirtschaftsministerin.

Berlin.

Deutschlands Gasspeicher sind zu Beginn der Heizperiode relativ schwach gefüllt, was nach Ansicht der Netzagentur und Bundesregierung aber kein Grund zur Besorgnis ist. Wie die Initiative Energien Speichern (Ines) in Berlin mitteilte, waren die Speicher Anfang November nur zu 75 Prozent voll.

Das sei "deutlich unter den üblichen Füllständen der vergangenen Jahre". Anfang November 2024 etwa waren die Gasspeicher laut Ines zu 98 Prozent gefüllt. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte, sie sehe momentan keinen Anlass zur Sorge und könne die Warnung nicht ganz nachvollziehen.

Die aktuellen 75 Prozent waren schon im September erreicht worden, damals hatte der Verband Ines mit einem Anstieg auf 81 Prozent bis Anfang November gerechnet. Doch daraus wurde nichts - stattdessen wurde mehr Gas verbraucht als angenommen, und die Befüllung mit Gas im Rahmen des EU-Binnenmarktes - also aus anderen EU-Staaten - sei schwächer ausgefallen. 

Die Mitgliedsunternehmen von Ines verdienen Geld damit, wenn bei ihnen Gas eingespeichert wird - sie haben also ein wirtschaftliches Interesse an hohen Füllständen. Der Verband rechnete drei Szenarien durch. Bei warmen und mittleren Temperaturen wird die gesetzliche Pflicht, dass die Speicher Anfang Februar noch zu mindestens 30 Prozent voll sein müssen, der Prognose zufolge eingehalten. Bei extremer Kälte wie im Jahr 2010 wären die Speicher aber bereits Mitte Januar vollständig entleert, so die Schätzung von Ines.

Auch Behörde sieht kein Grund zur Sorge

Ein Sprecher der Bundesnetzagentur reagierte gelassen auf die neuen Zahlen und wies darauf hin, dass sich die Versorgungslage in Deutschland in den vergangenen Jahren verändert habe. Deutschland verfüge nun dank neuer LNG-Terminals über zusätzliche Importmöglichkeiten. "Wir halten die Gefahr einer angespannten Gasversorgung im Augenblick für gering", sagte der Behördensprecher. 

Die Füllstände sind nach den Worten von Reiche mit 75 Prozent und täglich auch steigend beruhigend. "Die meisten Speicher sind zu über 90 Prozent gefüllt", sagte sie am Rande von Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Europa sei man mittlerweile auch sehr viel besser abgesichert. Die Bundesregierung tue alles, das zu beobachten. So seien etwa sehr rechtzeitig das Füllstandsgesetz und die Quote angepasst worden, um Spekulationen gegen die Bundesrepublik Deutschland zu unterbinden. Dies sei ein wichtiger Punkt gewesen, um zu Einspeisungen zu kommen. 

Angesichts des Gasfüllstandes äußerte Ines-Geschäftsführer Sebastian Heinermann Kritik an der Politik. "Die bestehenden politischen Rahmenbedingungen wurden nicht genutzt, um höhere Füllstände sicherzustellen." Die Bundesregierung sollte wie im Koalitionsvertrag vereinbart Instrumente auf den Weg bringen, um eine versorgungssichere und kostengünstigere Befüllung der Gasspeicher sicherzustellen, so Heinermann. Die Speicherfüllstände anderer EU-Staaten seien höher. 

Sollte der gesetzlich vorgeschriebene Mindestfüllstand von 30 Prozent im Februar 2026 verfehlt werden, könnten das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur Maßnahmen einleiten. So könnte Deutschland eine Firma beauftragen, die möglichst schnell zusätzliche Gasmengen vom Weltmarkt kauft und heranschaffen lässt. Das hatte der Bund im Winter 2022/23 gemacht - allerdings war das eine teure Sache. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
07.10.2025
3 min.
Der Winter steht vor der Tür und Sachsens Gasspeicher sind leerer als im Vorjahr: Grund zur Sorge?
Die Gasspeicher in Deutschland sind dieses Jahr etwas weniger befüllt als noch 2024.
Die Heizperiode hat begonnen. Entsprechend wird wieder Gas benötigt. Doch die Speicher sind weniger gefüllt als im Vorjahr. Das sind die Gründe.
Patrick Hyslop
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
09.11.2025
2 min.
Bundestag beschließt Entlastung von Gaskunden
Erdgas brennt bald günstiger. (Illustration)
Für die sogenannte Gaspreisumlage musste ein vierköpfiger Haushalt bislang zwischen 30 und 60 Euro pro Jahr aufbringen. Diese Umlage wird nun abgeschafft.
Mehr Artikel