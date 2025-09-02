Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Lage für das Gastgewerbe bleibt schwierig. Die Branche machte im Juli eigenen Angaben zufolge ein deutliches Umsatzminus.
Die Lage für das Gastgewerbe bleibt schwierig. Die Branche machte im Juli eigenen Angaben zufolge ein deutliches Umsatzminus. Bild: Britta Pedersen/dpa
Dehoga-Präsident Guido Zöllick hofft auf die versprochene Reduzierung der Umsatzsteuer für Restaurantspeisen ab dem kommenden Jahr.
Dehoga-Präsident Guido Zöllick hofft auf die versprochene Reduzierung der Umsatzsteuer für Restaurantspeisen ab dem kommenden Jahr. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Lage für das Gastgewerbe bleibt schwierig. Die Branche machte im Juli eigenen Angaben zufolge ein deutliches Umsatzminus.
Die Lage für das Gastgewerbe bleibt schwierig. Die Branche machte im Juli eigenen Angaben zufolge ein deutliches Umsatzminus. Bild: Britta Pedersen/dpa
Dehoga-Präsident Guido Zöllick hofft auf die versprochene Reduzierung der Umsatzsteuer für Restaurantspeisen ab dem kommenden Jahr.
Dehoga-Präsident Guido Zöllick hofft auf die versprochene Reduzierung der Umsatzsteuer für Restaurantspeisen ab dem kommenden Jahr. Bild: Britta Pedersen/dpa
Wirtschaft
Gastro-Preise um ein Viertel gestiegen - Branche unter Druck
Matthias Arnold, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Lage im Gastgewerbe bleibt angespannt. Die Kosten für die Gastronomen steigen weiter - und damit auch die Preise für ihre Gäste. Hoffnung setzt die Branche auf ein politisches Versprechen.

Berlin.

Wer ins Restaurant geht, zahlt für eine Hauptspeise inzwischen gut ein Viertel mehr als noch vor Beginn Ukraine-Kriegs Anfang 2022. Insgesamt stiegen die Preise in Gaststätten zwischen Januar 2022 und Juli 2025 um mehr als 26 Prozent, wie aus dem Halbjahresbericht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) hervorgeht. 

Im laufenden Jahr hat sich die Inflation in den Restaurants demnach aber etwas beruhigt. Von Januar bis Juli stiegen die Preise in der Gastronomie im Vergleich mit dem jeweiligen Vorjahresmonat zwischen 4 und 5 Prozent. Im Vorjahr lagen die monatlichen Steigerungsraten noch bei knapp 7 Prozent. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 waren es sogar jeweils mehr als 10 Prozent.

Die Gastronomen kämpfen mit hohen Kosten.
Die Gastronomen kämpfen mit hohen Kosten. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Gastronomen kämpfen mit hohen Kosten.
Die Gastronomen kämpfen mit hohen Kosten. Bild: Britta Pedersen/dpa

Hohe Kosten belasten Betriebe

Der Grund dafür, dass Schnitzel, Pasta und Co. immer teurer werden, sind dem Dehoga zufolge die gestiegenen Kosten für die Betriebe. Allein die Personalkosten für Gastronomen haben sich den Angaben zufolge in den vergangenen dreieinhalb Jahren um mehr als ein Drittel erhöht. Die Kosten für Strom, Gas und andere Brennstoffe stiegen im selben Zeitraum um fast 28 Prozent. 

Ein weiterer Treiber war demnach die Rücknahme der Umsatzsteuerreduzierung für Restaurantspeisen. Seit Anfang 2024 zahlen Gastronomen dabei wieder 19 statt zuvor 7 Prozent. Das spüren auch die Gäste auf der Speisekarte.

Schon jetzt merken die Betriebe allerdings, wie die gestiegenen Preise der Nachfrage schadeten. Immer häufiger verzichteten Gäste bei ihren Besuchen auf eine Vorspeise oder das Dessert, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. Viele wanderten ab zu den Systemgastronomen. Einige Betriebe setzten deshalb wieder Schweineschnitzel auf die Karte, weil sie mit Kalbfleisch kein Geld mehr verdienten. 

Viele Restaurantspeisen sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden.
Viele Restaurantspeisen sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Bild: Britta Pedersen/dpa
Viele Restaurantspeisen sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden.
Viele Restaurantspeisen sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Bild: Britta Pedersen/dpa

Sechstes Verlustjahr in Folge zeichnet sich ab

"Die Kosten explodieren, die Gäste sind preissensibler, die Umsätze sinken", teilte Dehoga-Präsident Guido Zöllick mit. "Die aktuellen Belastungen bringen viele Betriebe an ihre Grenzen." Es drohe das sechste Verlustjahr in Folge. Einer Branchenumfrage zufolge meldeten die Betriebe im Juli dieses Jahres durchschnittliche Umsatzverluste von mehr als 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind die Umsätze im Gastgewerbe im ersten Halbjahr preisbereinigt um 3,7 Prozent zum ohnehin schwachen Vorjahreszeitraum gesunken, wie das Statistische Bundesamt berichtet. 

Entsprechend hoffnungsvoll stimmt die Gastronomen deshalb das Versprechen der neuen Bundesregierung, die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie ab dem 1. Januar dauerhaft auf sieben Prozent zu reduzieren. So steht es im Koalitionsvertrag. "Darauf vertrauen wir in unserer Branche", betonte Zöllick. 

Mit den dadurch entstehenden finanziellen Spielräumen würden viele Betriebe Arbeitsplätze sichern, neue schaffen und verschobene Investitionen nachholen. Ob die niedrigere Umsatzsteuer über günstigere Preise auch an die Gäste weiter gegeben wird, bleibt abzuwarten. Der Unternehmensumfrage des Dehoga zufolge will nur knapp die Hälfte der befragten Betriebe (44 Prozent) "ihren Gästen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten". Preissenkungen hingen allerdings maßgeblich von der Entwicklung der übrigen Kosten in den nächsten Monaten hab, sagte der Dehoga-Präsident. 

Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges präsentiert die Halbjahreszahlen der Branche.
Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges präsentiert die Halbjahreszahlen der Branche. Bild: Britta Pedersen/dpa
Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges präsentiert die Halbjahreszahlen der Branche.
Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges präsentiert die Halbjahreszahlen der Branche. Bild: Britta Pedersen/dpa

Jahrelange Krise

Die Gastronomie steckt seit Jahren in der Krise. Vor allem während der Corona-Pandemie mussten Zehntausende Betriebe aufgeben. Inzwischen hat sich ihre Zahl wieder etwas erholt. Derzeit sind rund 202.000 Gastro-Unternehmen Mitglied im Dehoga. Ihre Zahl blieb im ersten Halbjahr dieses Jahres weitgehend stabil. Zwar gab Hartges zufolge knapp 17.200 vollständige Betriebsauflösungen. Gleichzeitig wurden fast ebenso viele Unternehmen neu gegründet. 

Insbesondere in den Ballungsgebieten sei die Fluktuation groß, sagte die Geschäftsführerin. Auf dem Land falle es den Betreibern deutlich schwerer, Nachfolger zu finden. Hier würden die Restaurants meist schließen, ohne, dass ein neues entstehe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
11.08.2025
3 min.
Stärkster Anstieg der Firmenpleiten seit Oktober
"Oft werden Sanierungsmaßnahmen zu spät oder nicht umfassend genug angegangen." (Symbolbild)
Die Konjunkturflaute macht der Wirtschaft zu schaffen. Die Pleitezahlen steigen wieder deutlicher. Doch Experten schränken ein: Nicht an jeder Schieflage sind die äußeren Umstände schuld.
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
20.08.2025
4 min.
Angeschlagenes Gastgewerbe: Kein Geld für Schnitzel-Rabatt?
Ausgehen hat seinen Preis.
Nur mit höheren Preisen retten Restaurants und Kneipen ihre Umsätze. Die Kunden sparen beim Ausgehen. Trotz der angekündigten Steuersenkung sollten sie nicht auf einen "Schnitzel-Rabatt" hoffen.
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel