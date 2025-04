Gewinn bei BMW sackt ab - Die ganz fetten Jahre sind vorbei

Nach Jahren extremer Erträge geht es für die Autohersteller gerade abwärts. Doch selbst nach den aktuellen Einbrüchen verdienen Konzerne wie BMW gut. Aber die Zukunft hält Herausforderungen bereit.

München.

Jetzt auch BMW: Der Münchner Autohersteller muss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 einen Gewinneinbruch hinnehmen. Nach Steuern verdiente der Konzern 7,7 Milliarden Euro. Das klingt viel, ist aber 37 Prozent weniger als im Jahr davor und schon der zweite starke Rückgang. Neben schwächelnden Verkäufen in China litten die Münchner auch unter Problemen mit vom Zulieferer Continental bezogenen Bremsen.

Auch beim Umsatz gab es einen deutlichen Dämpfer: 142 Milliarden Euro sind ein Minus von 8,4 Prozent. Schuld waren vor allem ein gesunkener Absatz und der intensive Preiswettbewerb in China. Immerhin, für das laufende Jahr erwartet BMW eine steigende Nachfrage. Trotz der "herausfordernden" Situation und den zuletzt von den USA verhängten Zollerhöhungen soll das Vorsteuerergebnis wieder in etwa auf dem Niveau von 2024 landen.

Mögliche weitere Zölle sind dabei noch nicht berücksichtigt, allerdings stellt man beim BMW auch die Möglichkeit in den Raum, dass einige der aktuell geltenden Zölle am Ende des Jahres schon wieder verschwunden sein könnten. Eine Prognose zum Gewinn nach Steuern gibt BMW nicht.

Gesamte Branche schwächelt

BMW steht mit seinem Gewinneinbruch nicht alleine da. Auch die beiden anderen großen deutschen Autokonzerne, Volkswagen und Mercedes-Benz, haben ähnliche Abstürze gemeldet. Bei VW war es um 31 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro nach unten gegangen, bei Mercedes um 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro. Auch sie klagen unter anderem über das schwierige Umfeld in China.

Sind die deutschen Autobauer also tief in der Krise? Das kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet: Geld oder Zukunft.

Noch wird gut verdient

Um die Frage nach der finanziellen Lage richtig einzuschätzen, lohnt es, den Blick zu weiten. Man dürfe die aktuellen Ergebnisse nicht nur mit den letzten paar Jahren vergleichen, sagt Branchenexperte Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands in Köln und Hannover.

"Wir sehen im Moment eine Normalisierung nach einer Sondersituation mit bisher nicht gekannten Profiten. Nach dem ersten Corona-Einbruch 2020 gab es in den folgenden Jahren - insbesondere durch den Chip- beziehungsweise Fahrzeugmangel - kaum Rabatte und eine Verschiebung hin zu teureren Modellen", erklärt er. Das habe den Herstellern exorbitant hohe Margen eingebracht, die normalerweise so nicht zu erreichen seien.

Das lässt sich auch an den BMW-Zahlen nachvollziehen: Der bisherige Rekordgewinn von 18,6 Milliarden Euro datiert aus dem Jahr 2022. 2021 und 2023 waren es jeweils mehr als 12 Milliarden. Verglichen damit sieht das aktuelle Ergebnis mickrig aus. Doch bevor diese drei besonderen Jahre den Maßstab veränderten, lag der alte Rekordgewinn aus dem Jahr 2017 bei 8,7 Milliarden. Selbst wenn man die Inflation berücksichtigt, sieht das aktuelle Ergebnis von 7,7 Milliarden im Vergleich nicht mehr ganz so schlecht aus.

Fahrzeuge werden auf einer Linie im BMW-Werk Leipzig montiert. Bild: Hendrik Schmidt/dpa Fahrzeuge werden auf einer Linie im BMW-Werk Leipzig montiert. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

So sieht das auch Schwope, der sich damit aber auf alle drei großen Konzerne bezieht: "Die aktuellen Zahlen sind nicht schlecht. Sie sehen nur im Vergleich mit den Sonderjahren schlecht aus", sagt er. Von Krise will er deswegen nicht sprechen. "Natürlich kommt es immer darauf an, wie man Krise definiert, aber ich denke da eher an Zeiten, in denen beispielsweise VW in die roten Zahlen gerutscht ist." Die aktuellen Zahlen seien kein Grund zu jammern.

Branche hat Sorgen vor der Zukunft

Das ist aber kein Grund zur Entwarnung: Denn die Zeiten seien herausfordernd und die Hersteller hätten berechtigte "Sorge vor einer drohenden Krise und tun gut daran, die Strukturen frühzeitig wetterfest anzupassen", sagt Schwope.

VW ist bereits dabei: Unter anderem soll bei der Kernmarke VW Pkw bis 2030 in Deutschland fast jeder vierte Job wegfallen. Auch Mercedes will die Kosten in den kommenden Jahren um mehrere Milliarden Euro drücken und hat ein Abfindungsprogramm angekündigt. Und die Liste lässt sich fortsetzen: Bei Porsche stehen 1900 Jobs auf der Streichliste, bei Ford in Deutschland 2900. Bei den Zulieferern wird ebenfalls gestrichen oder abgebaut: Bosch, Schaeffler, ZF, Continental, ThyssenKrupp - um nur einige Namen zu nennen.

Zumindest bei den Mitarbeitern kann sich BMW dem industrieweiten Abbautrend entziehen. Sowohl weltweit als auch in Deutschland soll die Größe der Belegschaft 2025 gleich bleiben, nachdem sie vergangenes Jahr sogar um 4000 gestiegen war.

BMW steht für Technologieoffenheit - vom Verbrenner bis zum Wasserstoffauto. Bild: Hendrik Schmidt/dpa BMW steht für Technologieoffenheit - vom Verbrenner bis zum Wasserstoffauto. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Verwerfungen stehen an

Die Unternehmensberatung AlixPartners sieht die globale Autoindustrie besonders von Disruption betroffen. Die größten Probleme seien gestörte Lieferketten, steigende Materialkosten und wachsende Unsicherheiten in internationalen Handelsbeziehungen. Letztere werden nicht zuletzt von den Zollplänen des US-Präsidenten Donald Trump bedroht.

Dazu kommen für die Industrie die relativ hohen Kosten für Personal und Energie im Heimatland. Und dann ist da noch China: Einerseits ist der weltgrößte Markt, der lange für rasantes Wachstum und hohe Gewinne gesorgt hatte, deutlich schwieriger geworden. Andererseits wird die Konkurrenz dort immer stärker - gerade im wichtigen Bereich der Elektromobilität.

Elektromobilität als eigene Herausforderung

Letztere ist ebenfalls ein Problemfeld für sich. Noch machen die reinen Stromer nur relativ kleine Anteile an den Verkäufen der Konzerne aus und das parallele Arbeiten mit Verbrennern, Hybriden und reinen Stromern macht vieles komplizierter. Und bei den meisten Herstellern kommt der Absatz der Elektroautos nicht recht voran. BMW steht hier zwar sehr viel besser da als die anderen deutschen Hersteller und konnte seinen Absatz vergangenes Jahr deutlich steigern. Doch auch verkaufte 427.000 E-Fahrzeuge sind noch nicht einmal ein Fünftel der eigenen Gesamtproduktion.

Dennoch - und obwohl der Konzern den Wert von Technologieoffenheit betont - bezeichnet BMW die Stromer als wichtigsten Wachstumstreiber. Zusätzlichen Schub soll hier die sogenannte Neue Klasse bringen, mit der BMW einen breiten Generationswechsel einleitet. Deren erstes Serienfahrzeug soll Ende 2025 in Produktion gehen. Auch dafür hat BMW vergangenes Jahr viel Geld in die Hand genommen. Für Forschung und Entwicklung gab der Konzern insgesamt 18 Milliarden Euro aus. Diese Ausgaben sollen in den kommenden Jahren aber wieder sinken.

Das erste Serienfahrzeug soll Ende 2025 in Produktion gehen. Bild: BMW AG/BMW AG/dpa Das erste Serienfahrzeug soll Ende 2025 in Produktion gehen. Bild: BMW AG/BMW AG/dpa

Dividenden sinkt deutlich

Bis dahin bekommen auch die BMW-Aktionäre den Gewinnrückgang zu spüren. Die Dividende soll um 1,70 Euro auf 4,30 Euro je Stammaktie sinken. Doch auch hier lohnt der Blick aus der Vogelperspektive, denn es ist immer noch die vierthöchste der Unternehmensgeschichte. (dpa)