Gipfel fordert Stopp der Bahn-Neubaupläne Hamburg-Hannover

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Grant Hendrik Tonne (SPD), Minister für Wirtschaft, Verkehr und Bauen von Niedersachsen, spricht beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben.
Grant Hendrik Tonne (SPD), Minister für Wirtschaft, Verkehr und Bauen von Niedersachsen, spricht beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben. Bild: Philipp Schulze/dpa
Ein Kreuz steht als Protest gegen eine geplante Neubaustrecke der Bahn auf einem Hof beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben.
Ein Kreuz steht als Protest gegen eine geplante Neubaustrecke der Bahn auf einem Hof beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben. Bild: Philipp Schulze/dpa
Peter Dörsam (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecher des Projektbeirats Alpha-E und Bürgermeister der Samtgemeinde Tostedt, spricht beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben. Beim "Heidegipfel" geht es um verschiedene Perspektiven zum Aus- oder Neubau der Schienenstrecke Hamburg-Hannover.
Peter Dörsam (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecher des Projektbeirats Alpha-E und Bürgermeister der Samtgemeinde Tostedt, spricht beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben. Beim "Heidegipfel" geht es um verschiedene Perspektiven zum Aus- oder Neubau der Schienenstrecke Hamburg-Hannover. Bild: Philipp Schulze/dpa
Grant Hendrik Tonne (SPD), Minister für Wirtschaft, Verkehr und Bauen von Niedersachsen, spricht beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben.
Grant Hendrik Tonne (SPD), Minister für Wirtschaft, Verkehr und Bauen von Niedersachsen, spricht beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben. Bild: Philipp Schulze/dpa
Ein Kreuz steht als Protest gegen eine geplante Neubaustrecke der Bahn auf einem Hof beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben.
Ein Kreuz steht als Protest gegen eine geplante Neubaustrecke der Bahn auf einem Hof beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben. Bild: Philipp Schulze/dpa
Peter Dörsam (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecher des Projektbeirats Alpha-E und Bürgermeister der Samtgemeinde Tostedt, spricht beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben. Beim "Heidegipfel" geht es um verschiedene Perspektiven zum Aus- oder Neubau der Schienenstrecke Hamburg-Hannover.
Peter Dörsam (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecher des Projektbeirats Alpha-E und Bürgermeister der Samtgemeinde Tostedt, spricht beim "Heidegipfel" zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben. Beim "Heidegipfel" geht es um verschiedene Perspektiven zum Aus- oder Neubau der Schienenstrecke Hamburg-Hannover. Bild: Philipp Schulze/dpa
Wirtschaft
Gipfel fordert Stopp der Bahn-Neubaupläne Hamburg-Hannover
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vertreter aus Politik und Bürgerinitiativen fordern einen Stopp der Pläne einer Bahntrasse zwischen Hamburg und Hannover. Bundesfinanzminister Klingbeil stärkt ihnen den Rücken.

Bispingen.

Die Pläne für eine neue Bahnverbindung Hamburg-Hannover stoßen in den betroffenen Regionen auf großen Widerstand. Mehr als 100 Vertreter aus der Politik, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen sprachen sich am Sonntag beim Heidegipfel in Bispingen gegen eine Trasse durch die Lüneburger Heide aus. Sie forderten in einer Erklärung Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) auf, die Neubaustrecke sofort zu stoppen. 

"Ich bin für einen Ausbau des Schienenverkehrs. Aber ich sehe, dass Vertrauen in Beteiligungsprozesse verloren geht, wenn verabredete Kompromisse, die mühsam über Jahre erarbeitet wurden, infrage gestellt werden", hieß es in einem Statement von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), der aus terminlichen Gründen bei der Veranstaltung in seinem Wahlkreis nicht dabei war. Er plädiert dafür, die Vereinbarung des Dialogforums Schiene Nord von 2015 für den Ausbau der Bestandsstrecken ernstzunehmen: "Kompromisse sollten gelten. Die weiteren Planungen der Bahn werden wir sehr genau verfolgen."

Nach einer Generalsanierung sollte über den weiteren Bedarf von Kapazitätssteigerungen die Öffentlichkeit einbezogen werden. Die Deutsche Bahn favorisiert eine Neubaustrecke, obwohl es vor rund zehn Jahren bereits einen Konsens gegen den Neubau gab. Im Bundestag könnte es noch dieses Jahr zu einer Entscheidung kommen.

Im ZDF-Sommerinterview sagte Klingbeil: "Ich kämpfe in der Tat dafür, dass hier die Züge endlich mal pünktlich kommen, dass man hier im ländlichen Raum auch einsteigen kann." In dieser Legislaturperiode stelle er 166 Milliarden Euro für Bau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung, aber nicht nur die Menschen in den großen Städten, sondern auch auf dem Land sollten etwas davon haben. 

Landesminister kritisiert Vorgehen der Bahn

"Infrastruktur muss miteinander, nicht gegeneinander entwickelt werden", sagte der niedersächsischen Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne in Bispingen. Von einer neuen Bahnspitze erwarte er Dialogbereitschaft und Problembewusstsein für die Lage vor Ort. Der "Alpha E" genannte Kompromiss zum Ausbau des Bestands biete die Chance, zeitnah auf der Strecke Entlastung zu schaffen. 

Die Bedarfsplanung der Bahn sei nicht ausreichend, die Neubauvariante führe mitnichten nur an der Autobahn 7 entlang, sagte Tonne: Sie gehe quer durchs Land. Wegen der Einschnitte in die Natur brauche man eine Raumverträglichkeitsprüfung, forderte Tonne. "Aber die Bahn will vorher eine Entscheidung im Bundestag herbeiführen", kritisierte er. In der Region sehe man den Frust der Menschen. 

Der Deutschlandtakt

Der Neu- oder Ausbau von Strecken ist zentral, um die Ziele des "Deutschlandtakts" erreichen zu können. Dieser soll irgendwann die wichtigen Hauptachsen des Fernverkehrs im halbstündlichen Rhythmus verbinden. Das soll zu besseren Umsteigemöglichkeiten und deutlich kürzeren Reisezeiten führen. 

Die Planung von Neubauprojekten dauert oft viele Jahre und ist umstritten. Auch bei Hamburg-Hannover wird die neue Strecke mit dem Deutschlandtakt begründet. Die bisherige Strecke gehört laut Bahn zu den am stärksten überlasteten Strecken Deutschlands. Gegen eine neue Trasse aber gibt es in der Region und auch in der Politik große Vorbehalte, weil unter anderem großflächige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie viel Lärm befürchtet werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
10:30 Uhr
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
13.08.2025
5 min.
Zu wenig Geld: Neubauprojekte bei der Bahn gefährdet
Aufgrund fehlender Mittel droht der Neu- und Ausbau der Bahn-Infrastruktur zu stocken. (Archivbild)
Es geht um viele Milliarden - die fehlen aber bisher im Bundesetat. Warum der Neubau von Bahnprojekten auf der Strecke bleiben könnte.
Andreas Hoenig und Matthias Arnold, dpa
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
16.08.2025
3 min.
Fahrgastverband schlägt Nachfolgerin für Bahnchef vor
Die Bahn steckt in der Krise - nun soll es einen Wechsel an der Konzernspitze geben. (Archivbild)
Der Weggang von Bahnchef Lutz ist aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn ein notwendiges Signal. Für die Nachfolge hat der Verband einen konkreten Vorschlag.
Mehr Artikel