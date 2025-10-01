Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gold glänzt - auch in den Anlegerdepots. (Archivbild)
Gold glänzt - auch in den Anlegerdepots. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Gold glänzt - auch in den Anlegerdepots. (Archivbild)
Gold glänzt - auch in den Anlegerdepots. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Wirtschaft
Goldpreis jetzt bei fast 3.900 Dollar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gold glänzt stärker denn je: Unsicherheit und Krisen treiben den Preis auf ein Rekordhoch.

London.

Gold hat seinen Rekordpreis nochmals gesteigert. Das Edelmetall kostete am Mittwochvormittag 3.895 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Damit erreichte Gold den dritten Tag in Folge eine neue Höchstmarke. Zuletzt führte die Haushaltskrise in den USA zu einer verstärkten Unsicherheit an den Finanzmärkten, was das Gold noch teurer machte. Der Goldpreis hat sich im bisherigen Jahresverlauf um fast 50 Prozent erhöht. . Das Edelmetall steuert damit auf den stärksten Jahresanstieg seit 1979 zu.

Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr als viele andere Anlageklassen zu. So verteuerte sich etwa der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der Dax, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf rund 19 Prozent zulegen.

In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um mehr als 130 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben.

Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
2 min.
Gold kostet erstmals mehr als 3.800 Dollar
Der Goldpreis ist weiter gestiegen.
Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Der Anstieg beim Edelmetall ist in diesem Jahr bislang stärker als beim Bitcoin oder im Dax.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
22.09.2025
2 min.
Goldpreis erreicht Rekordhoch
Anleger schätzen das Edelmetall als "sicheren Hafen"
Steigende Unsicherheit, sinkende Zinsen: Was hinter dem Run auf das Gold steckt – und warum der Preis weiter steigen könnte.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
Mehr Artikel