Das Pixel 10 wurde kurz vor dem erwarteten Debüt neuer iPhones vorgestellt.
Das Pixel 10 wurde kurz vor dem erwarteten Debüt neuer iPhones vorgestellt. Bild: Andrej Sokolow/dpa
Google will mit vielen KI-Funktionen wie etwa Live-Übersetzungen punkten.
Google will mit vielen KI-Funktionen wie etwa Live-Übersetzungen punkten. Bild: Andrej Sokolow/dpa
Wirtschaft
Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an
Googles Pixel-Smartphones spielen bisher nur eine kleine Rolle im Markt. Der Internet-Riese will nun mit viel KI Konkurrenten wie Apple unter Druck setzen.

Mountain View.

Kurz vor dem erwarteten Start neuer iPhones fordert Google den Rivalen Apple mit einer KI-Offensive heraus. Die neue Modellreihe Pixel 10 setzt auf Funktionen mit Künstlicher Intelligenz wie Übersetzungen bei Telefonanrufen und den "Kamera-Coach", der Vorschläge zur Foto-Komposition macht. 

Bei den teureren hochgerüsteten Pro-Modellen der Pixel-10-Reihe ist generative KI direkt in die Kamera integriert und erzeugt künstliche Details bei hohen Zoom-Stufen. Auf seiner neuen Armbanduhr Pixel 4 will Google Gesundheits-Empfehlungen unter der dazugekauften Marke Fitbit geben.

Fokus auf Apples Schwachstelle

Apple tut sich bisher schwerer bei Künstlicher Intelligenz. So musste der iPhone-Konzern eine neue Version seiner Assistenz-Software Siri, die durch Zugriff auf verschiedene Daten der Nutzer viel nützlicher im Alltag sein sollte, auf kommendes Jahr verschieben. Google unterdessen bindet seine KI-Software Gemini tief in die hauseigenen Pixel-Geräte sowie Smartphones anderer Anbieter mit dem ebenfalls beim Internet-Konzern entwickelten Betriebssystem Android ein. Apple führte in den vergangenen Jahren hingegen einzelne KI-Funktionen etwa für Fotos oder zur Bearbeitung von Texten ein. 

Teleobjektiv bei allen Versionen

Eine weitere Attacke auf die Konkurrenz: Schon beim Einstiegsmodell des Pixel 10 fügte Google eine Telefoto-Kamera hinzu, die in dieser Preisklasse oft fehlt. Der Internet-Konzern sah die Pixel-Telefone bisher eher als ein Muster-Smartphone, das die Fähigkeiten des Android-Systems demonstrieren soll. Die Marktanteile der vorherigen Modelle waren gering - auch weil Google seinen Android-Partnern nicht das Geschäft verderben kann.

Beim auffaltbaren Pixel 10 Pro Fold nutzt Google das größere Display, um nebeneinander das Kamera-Bild und die neuesten aufgenommenen Fotos anzuzeigen.
Beim auffaltbaren Pixel 10 Pro Fold nutzt Google das größere Display, um nebeneinander das Kamera-Bild und die neuesten aufgenommenen Fotos anzuzeigen. Bild: Andrej Sokolow/dpa
Bei dem Pixel 10 Pro Fold, das sich zu einem kompakten Tablet aufklappen lässt, sollen die Nutzer beim Fotografieren vom zusätzlichen Bildschirmplatz profitieren. Neben dem Kamera-Bild wird auf dem Display gleich die Galerie der jüngsten Fotos eingeblendet. Als erstes der Falt-Telefone hat es zudem einen höheren Schutz gegen Staub. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
