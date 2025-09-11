Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viele setzen für die private Altersvorsorge auf die Börse. (Symbolbild)
Viele setzen für die private Altersvorsorge auf die Börse. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa/dpa-tmn
Viele setzen für die private Altersvorsorge auf die Börse. (Symbolbild)
Viele setzen für die private Altersvorsorge auf die Börse. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa/dpa-tmn
Wirtschaft
Große Sorge vor Altersarmut in der jungen Generation
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Mehrheit junger Menschen macht sich Sorgen um ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand. Etliche sparen daher bereits fürs Alter. Doch viele in der Gen Z haben von Finanzen keine Ahnung.

Frankfurt/Main.

Große Sorge vor Altersarmut und oft wenig Wissen über die Möglichkeiten zur privaten Altersvorsorge - in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Gen Z. 83 Prozent der 18- bis 30-Jährigen machen sich Sorgen um ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand, wie eine Forsa-Umfrage für den Kreditkartenanbieter Visa und die Direktbank ING Deutschland ergab. Nur etwa jeder Zweite (52 Prozent) der 1.002 Befragten kennt sich nach eigener Einschätzung mit Finanzen aus.

Das Vertrauen in die gesetzliche Rente ist trotz aller Probleme der Rentenversicherung in der jungen Generation noch weit verbreitet: Eine Mehrheit von 56 Prozent der Teilnehmer der Erhebung aus dem Juli erwartet, dass sie im Alter eine staatliche Rente erhalten wird. Knapp ein Drittel (31 Prozent) rechnet nicht damit.

Ist die Rente (noch) sicher? Viele junge Leute sind skeptisch, die Mehrheit rechnet aber mit Zahlungen vom Staat im Alter. (Symbolbild)
Ist die Rente (noch) sicher? Viele junge Leute sind skeptisch, die Mehrheit rechnet aber mit Zahlungen vom Staat im Alter. (Symbolbild) Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Ist die Rente (noch) sicher? Viele junge Leute sind skeptisch, die Mehrheit rechnet aber mit Zahlungen vom Staat im Alter. (Symbolbild)
Ist die Rente (noch) sicher? Viele junge Leute sind skeptisch, die Mehrheit rechnet aber mit Zahlungen vom Staat im Alter. (Symbolbild) Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Viele sparen schon fürs Alter

Immerhin: Von denjenigen, die nach eigenen Angaben sparen beziehungsweise Geld anlegen, tun das 55 Prozent für die Altersvorsorge. Diesen Trend beobachtet auch die ING, die ergänzend zu der Umfrage anonymisierte Daten von rund 1,16 Millionen jungen Kundinnen und Kunden ausgewertet hat. Ein Drittel davon habe ein Wertpapierdepot, knapp die Hälfte (45 Prozent) spare regelmäßig per Wertpapiersparplan – im Schnitt etwa 350 Euro im Monat. Der Großteil dieser Einzahlungen (88 Prozent) fließe in börsengehandelte Indexfonds (ETFs).

Nur eine knappe Mehrheit der 18- bis 30-Jährigen kennt sich nach eigener Einschätzung mit Finanzen aus. (Symbolbild)
Nur eine knappe Mehrheit der 18- bis 30-Jährigen kennt sich nach eigener Einschätzung mit Finanzen aus. (Symbolbild) Bild: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn
Nur eine knappe Mehrheit der 18- bis 30-Jährigen kennt sich nach eigener Einschätzung mit Finanzen aus. (Symbolbild)
Nur eine knappe Mehrheit der 18- bis 30-Jährigen kennt sich nach eigener Einschätzung mit Finanzen aus. (Symbolbild) Bild: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn

Anlagetipps von Freunden statt Bankberatern

Wichtigste Berater der jungen Generation in Sachen Geldanlage sind mit Abstand Familie, Freunde und Bekannte. Empfehlungen von der Bank oder eine Bankberatung halten gut die Hälfte der Befragten für wichtig. Auf Finfluencer, die sich auf Social-Media-Kanälen wie YouTube, Instagram und Tiktok über Finanzthemen auslassen, verlässt sich etwa jeder Zehnte. Verbraucherschützer und Finanzaufsicht raten regelmäßig zu Vorsicht bei Anlagetipps in sozialen Medien.

Gut zwei Drittel (69 Prozent) der Befragten geben an, sich finanzielles Wissen selbst angeeignet zu haben. Von der Schule fühlen sich die allerwenigsten gut auf den Umgang mit Geld vorbereitet: Gerade einmal 6 Prozent der Umfrage-Teilnehmer gaben an, in der Schule zum Thema Finanzen genug gelernt zu haben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:11 Uhr
3 min.
Darf ich im Supermarkt naschen? Mythen beim Einkauf im Check
Naschen verboten: Grundsätzlich dürfen Waren im Supermarkt nicht vor dem Kauf gekostet werden.
Mehr als 50 Münzen aufs Kassenband kippen? Warum das an der Supermarktkasse für Ärger sorgen kann – und welche Einkaufsmythen sonst noch nicht stimmen, erklärt eine Verbraucherschützerin.
31.08.2025
3 min.
Viele Deutsche haben wenig Ahnung von Geldanlage
Lieber Aktien oder lieber Tagesgeld? Viele holen sich Rat bei Freunden (Symbolbild)
Trotz Social Media und Finfluencern: Die meisten Deutschen bunkern ihr Erspartes lieber auf Giro- oder Tagesgeldkonten. Was steckt hinter dem Misstrauen gegenüber Anlage-Tipps?
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
26.08.2025
2 min.
Inflation bremst viele Menschen bei privater Altersvorsorge
Viele Menschen würden gerne mehr fürs Alter sparen, können es sich aber nicht leisten. (Symbolbild)
Das Leben in Deutschland hat sich zuletzt nicht mehr ganz so stark verteuert. Dennoch sind die Preise für viele Dinge des täglichen Bedarfs gestiegen. Das wirkt sich auch aufs Sparen fürs Alter aus.
14:13 Uhr
2 min.
Sachsenforst sieht nach Sturmböen keine größeren Waldschäden
Nach starken Winden zeigt sich Sachsens Staatswald robust. (Symbolbild)
Trotz kräftiger Böen blieb Sachsens Wald weitgehend unversehrt. Warum Besucher bei Wind dennoch vorsichtig sein sollten - und wie Förster mit umgestürzten Bäumen umgehen.
Mehr Artikel