Die deutsche Start-up-Szene sieht den Standort skeptischer. (Archivbild)
Die deutsche Start-up-Szene sieht den Standort skeptischer. (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Wirtschaft
Gründer sehen Standort Deutschland negativer
Im Vergleich zu den USA gewinnt Deutschland dennoch an Beliebtheit - vor allem wegen Trump. Eine wichtige Zutat für den wirtschaftlichen Erfolg bleibt aber Mangelware.

Berlin/München.

Die heimische Start-up-Szene sieht den Standort Deutschland negativer. Nur noch 57 Prozent geben ihm in einer aktuellen Erhebung des Startup-Verbands positive Bewertungen. Das sind vier Prozentpunkte weniger als noch vor einem Jahr. Zudem sagen inzwischen immer weniger Befragte, dass sie wieder gründen würden. Mit gut 78 Prozent ist die Zahl zwar nach wie vor hoch, vor einem Jahr waren es allerdings noch 84 Prozent, 2023 sogar fast 90 Prozent. 

Dennoch gewinnt Deutschland im direkten Vergleich mit den USA an Beliebtheit. Inzwischen sehen knapp 40 Prozent der hiesigen Gründer die Bundesrepublik als attraktiver. Das sind 6 Prozentpunkte mehr als noch 2024. 

Dank Trump im Vergleich attraktiver

"Dabei spielt uns der Kurs der amerikanischen Regierung in die Karten", sagt Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands. "Dieses Momentum zu nutzen, ist nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus politischer Sicht entscheidend, um technologische Abhängigkeiten zu reduzieren." Der "Startup Monitor" nennt unter anderem die Zölle und politische Unsicherheiten in den USA als zusätzliche Risiken, "während 
Deutschland vergleichsweise stabil erscheint". 

Pluspunkt Universitäten

Am deutschen Standort loben die Gründer insbesondere die Nähe zu Universitäten. Dagegen sehen sie beim Thema Bürokratie und schnellere Verfahren sowie dem Zugang zu Kapital andere Länder im Vorteil.

Beim Zugang zu Risikokapital liege Deutschland unter den 40 größten Volkswirtschaften nur auf Platz 18, "abgehängt von den USA und selbst hinter europäischen Nachbarn wie Frankreich", heißt es vom Startup-Verband. "Wir müssen endlich mehr Kapital mobilisieren", betont Pausder. 

Starker Anstieg bei Verteidigung

In Sachen Kapital deutlich zulegen können allerdings schon jetzt Start-ups, die sich mit Verteidigungstechnologie beschäftigen. Die Investitionen dort stiegen von 1,3 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 878,5 Millionen Euro allein in den ersten acht Monaten, heißt es in der Erhebung. 

Der diesjährige "Startup Monitor" basiert auf 1.846 Online-Befragungen und entsteht in Kooperation mit dem Ifo-Institut. Er ist nicht repräsentativ. (dpa)

