Handwerk will junge Leute bei Onlinespiel Minecraft gewinnen

Wie viele Branchen sucht das Handwerk händeringend Nachwuchs - und nimmt dafür nun auch die Gaming-Szene in den Blick.

Berlin.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) will potenzielle Auszubildende auch innerhalb von Online-Spielen wie Minecraft ansprechen. "Die Welt von Minecraft ermöglicht es uns, Jugendliche dort zu erreichen, wo sie sich ohnehin aufhalten", teilte der Digital-Direktor der für die Kampagne zuständigen Agentur, Mike Schleiermacher, mit. "Nicht etwa mit konventioneller Werbung, sondern mit einem interaktiven Erlebnis, das das Handwerk erlebbar macht."

So sollen die jungen Menschen ab dem 2. April innerhalb des Spiels gemeinsam eine Hand mit nach oben gerecktem Daumen bauen - angelehnt an das Markenlogo der Handwerksbranche. Bei Minecraft können Nutzerinnen und Nutzer in einer offenen Spielewelt unter anderem aus würfelförmigen Objekten Gebäude oder Gegenstände erschaffen. "Diese Parallelen zum realen Handwerk werden für eine interaktive Mitmachaktion genutzt", teilte der ZDH mit.

Der Bauprozess innerhalb des Spiels soll viermal im Monat auf der Streamingplattform Twitch live übertragen werden. Begleitet wird das Projekt dabei vom Livestream-Kanal Rocket Beans TV. (dpa)