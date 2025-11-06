Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
ZDH-Chef Schwannecke: "Die wirtschaftliche Lage vieler Handwerksbetriebe ist angespannt." (Archivbild)
ZDH-Chef Schwannecke: "Die wirtschaftliche Lage vieler Handwerksbetriebe ist angespannt." (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
ZDH-Chef Schwannecke: "Die wirtschaftliche Lage vieler Handwerksbetriebe ist angespannt." (Archivbild)
ZDH-Chef Schwannecke: "Die wirtschaftliche Lage vieler Handwerksbetriebe ist angespannt." (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wirtschaft
Handwerk: Wirtschaftliche Lage vieler Betriebe angespannt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Konjunkturwende ist auch im Handwerk nicht in Sicht. Was Betriebe zu Geschäftslage, Erwartungen und Aufträgen sagen.

Berlin.

Im Handwerk ist kein Aufschwung in Sicht. "Die Betriebe warten noch immer auf das Ende der konjunkturellen Tristesse", sagte Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem neuen Konjunkturbericht bewerteten die Betriebe die aktuelle Geschäftslage etwas schlechter als im Vorjahr. Die Erwartungen für die kommenden Monate seien verhalten. 

Die Auftragspolster im Gesamthandwerk gingen erneut zurück. "Sinkende Auftragsbestände, schwache Umsätze und eine anhaltend niedrige Investitionsneigung prägen das Bild." Gleichzeitig belasteten steigende Material-, Energie- und Lohnkosten das Handwerk erheblich. "Die wirtschaftliche Lage vieler Handwerksbetriebe ist angespannt." 

Auch anderswo ist die Lage angespannt

Auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen hat sich die Lage nicht grundlegend verbessert. Nach zwei Jahren ohne Wirtschaftswachstum rechnen die Bundesregierung und Wirtschaftsinstitute für das laufende Jahr allenfalls mit einem Mini-Wachstum. Im kommenden Jahr soll es leicht bergauf gehen.

Weder der Export noch der private Konsum gäben derzeit Impulse, so Schwannecke. Auch der Wohnungsbau, der für viele Handwerkszweige entscheidend sei, komme nicht wieder in Gang. "Die Zuversicht, die in weiten Teilen des Handwerks mit dem Regierungswechsel verbunden war, ist weitgehend aufgebraucht." Die Standortbedingungen für Handwerksbetriebe hätten sich weiter verschlechtert. 

Schwannecke nannte eine überbordende Bürokratie, lange Genehmigungsverfahren, hohe Energiepreise, eine hohe Steuer- und Abgabenlast sowie eine unklare wirtschaftspolitische Linie mit zu geringer Orientierung auf den Mittelstand. Das Handwerk brauche ein Belastungsmoratorium für die Betriebe, eine echte Vereinfachung bei Dokumentations- und Berichtspflichten und mehr Tempo bei der Genehmigung von Bau- und Infrastrukturprojekten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
4 min.
Frust in den Betrieben: DIHK sieht noch lange Durststrecke
Der DIHK sieht noch einen langen Ausweg aus der Krise (Archivbild)
Hohe Stromkosten, Bürokratie, ausbleibende Reformen: Der Frust in der Wirtschaft über die Bundesregierung wächst. Verbände nennen klare Punkte für die Entlastung von Unternehmen.
Andreas Hoenig und Alexander Sturm, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:15 Uhr
1 min.
Leitung beschädigt: Gas-Leck in Limbach-Oberfrohna
In der Dorotheenstraße ist am Freitag Gas aus einer Leitung getreten.
In der Dorotheenstraße wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Hausanschlüsse sind davon betroffen.
Julia Grunwald
06.11.2025
2 min.
Sachsens Handwerk in Stimmungstief – "stirbt leise"
Die Erwartungen im sächsischen Handwerk sind laut Handwerkstag auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren. (Symbolbild)
Lücken in Auftragsbüchern, Unsicherheit bei Verbrauchern: Der sächsische Handwerkstag schlägt Alarm. Warum viele Betriebe pessimistisch in die Zukunft blicken und was jetzt helfen könnte.
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
Mehr Artikel