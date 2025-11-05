Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wormland leidet unter der Kaufzurückhaltung seiner Kunden. (Archivfoto)
Wormland leidet unter der Kaufzurückhaltung seiner Kunden. (Archivfoto) Bild: Christian Charisius/dpa
Wormland leidet unter der Kaufzurückhaltung seiner Kunden. (Archivfoto)
Wormland leidet unter der Kaufzurückhaltung seiner Kunden. (Archivfoto) Bild: Christian Charisius/dpa
Wirtschaft
Herrenausstatter Wormland meldet erneut Insolvenz an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz Rettung vor einem Jahr steht Wormland schon wieder vor der Insolvenz. Was Geschäftsführer und Insolvenzverwalter jetzt planen – und warum Hoffnung auf einen Neustart bleibt.

Hannover/Osnabrück.

Der Herrenausstatter Wormland meldet erneut Insolvenz an. Das Unternehmen, das erst vor einem Jahr aus der Insolvenz gerettet wurde, habe beim Amtsgericht Osnabrück erneut Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, teilte das Unternehmen mit. Grund für die Schieflage sei vor allem die anhaltende Kaufzurückhaltung bei Herrenmode, sagte Geschäftsführer Ralf Napiwotzki. Vorläufiger Insolvenzverwalter der Theo Wormland GmbH ist der Osnabrücker Rechtsanwalt Stephan Michels.

Der laufende Betrieb wird laut Michels in vollem Umfang fortgesetzt. Alle neun Läden blieben geöffnet. Die Gehälter der 250 Mitarbeiter solle für drei Monate über Insolvenzgeld der Arbeitsagentur gesichert werden. "Wir werden in Kürze einen Investorenprozess starten, um Wormland neu aufzustellen", kündigte Michels an. "Erste Interessenten haben sich bereits bei mir gemeldet – das ist ein gutes Zeichen." Wormland hat Läden in Berlin, Bochum, Bremen, Dortmund, Hannover, Hamburg, München und Oberhausen.

Zweite Insolvenz seit 2024

Wormland hatte erst 2024 ein Insolvenzverfahren in Eigenregie durchlaufen und war im August dann gerettet worden. Das Modehaus Lengermann & Trieschmann (L&T) aus Osnabrück übernahm den Herrenausstatter mit damals noch 300 Mitarbeitern. "Rückblickend haben wir als Familienunternehmer in dritter Generation Fehler gemacht", räumte L&T-Chef Mark Rauschen ein. "Wir sind in die Planung der damaligen Geschäftsführer eingestiegen und haben zu spät erkannt, dass wir viele deutlichere und tiefere Einschnitte hätten vornehmen müssen."

Um die zu hohen Verwaltungskosten zu senken, wurde der Unternehmenssitz bereits von Hannover nach Osnabrück verlegt und ein Sparkurs eingeschlagen. "Nur wenn wir es schaffen, unsere Kosten zu verdienen, kann Wormland als Textileinzelhändler solide aufgestellt werden", sagt Geschäftsführer Napiwotzki. Er verwies auch auf die hohe Monatsmieten der übernommenen Filialen in bester Innenstadtlage, die oft selbst durch starke Umsätze nicht zu erwirtschaften seien. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
05.11.2025
5 min.
Oh du Sparsame! Wird die Geschenksuche zur Schnäppchenjagd?
Bei den Kunden ist die Lust auf Weihnachtsmärkte noch nicht wieder so groß wie vor der Pandemie.
Viele Kunden gucken bei Präsenten für das Fest verstärkt nach günstigen Preisen. Dem Einzelhandel steht ein schwieriges Weihnachtsgeschäft bevor.
Christian Rothenberg, dpa
12:09 Uhr
2 min.
Syrien: Großangelegte Operation gegen Terrormiliz IS
Der syrische Übergangspräsident Al-Scharaa will sein Land wieder in die internationale Gemeinschaft integrieren. (Archivfoto)
Kurz vor dem Besuch des syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa in Washington verkündet das Innenministerium in Damaskus einen Schlag gegen die Terrormiliz IS. Der Zeitpunkt dürfte kein Zufall sein.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
30.10.2025
2 min.
Galeria erstmals seit über zehn Jahren operativ profitabel
Hinter der Warenhauskette liegen schwierige Jahre. Im Sommer 2024 war das vorerst letzte Insolvenzverfahren aufgehoben worden.
Das Warenhausunternehmen Galeria erholt sich von der Insolvenz. Mit dem ersten Jahr danach ist die Geschäftsführung zufrieden - aber nicht mit allen Bereichen.
12:16 Uhr
3 min.
Reichenbacher FC steht zwischenzeitlich auf Platz 1 der Fußball-Sachsenliga
Brachte den Reichenbacher FC beim VfL Pirna-Copitz in Führung: Ben-Daniel Schewski (rechts).
Coach Carlo Kästner hatte seine Mannschaft gewarnt, den Tabellenletzten VfL Pirna-Copitz am Samstag nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und das Spiel gestaltete sich beim 2:1-Erfolg am Ende auch entsprechend knapp.
Olaf Meinhardt
Mehr Artikel