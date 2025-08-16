Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Extremhitze und Trockenheit: Künftig mehr Engpässe bei der Wasserversorgung in Deutschland erwartet. (Archivbild)
Extremhitze und Trockenheit: Künftig mehr Engpässe bei der Wasserversorgung in Deutschland erwartet. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Extremhitze und Trockenheit: Künftig mehr Engpässe bei der Wasserversorgung in Deutschland erwartet. (Archivbild)
Extremhitze und Trockenheit: Künftig mehr Engpässe bei der Wasserversorgung in Deutschland erwartet. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wirtschaft
Hitze: Kommunale Versorger rechnen mit mehr Wasserengpässen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen starker Hitze und Trockenheit steht auch die Wasserversorgung hierzulande immer mehr unter Druck: Mehr als 120 Wasserversorger erwarten laut einer Umfrage eine Zunahme von Engpässen.

Berlin.

Aufgrund von Extremhitze und Trockenheit rechnen kommunale Versorgungsunternehmen künftig mit mehr Engpässen bei der Wasserversorgung in Deutschland. Laut einer Umfrage des Verbands kommunaler Versorgungsunternehmen (VKU) berichtete fast die Hälfte (45 Prozent) der 127 befragten kommunalen Wasserversorger von einer steigenden Nachfrage in Hitzeperioden. Gut ein Viertel von ihnen (29) hatte demnach in den vergangenen Jahren bereits zeitweise mit Engpässen für die Wasserversorgung zu kämpfen. 

Dabei seien in 16 Prozent der berichteten Fälle die Anlagen und Leitungsnetze an die Belastungsgrenze geraten und in 13 Prozent der Fälle die verfügbare Wassermenge zu knapp geworden, um die steigende Nachfrage zu decken.

Zwei Drittel der Befragten erwartet Zunahme von Engpässen

Langfristig erwarten demnach zwei Drittel der Befragten eine moderate (57 Prozent) bis deutliche Zunahme (18 Prozent) von Engpässen. "Besonders in Regionen mit knappen Wasserressourcen oder einer Infrastruktur, die nicht auf Nachfragespitzen ausgelegt ist, könnte es im Sommer zu zeitweisen Engpässen in der Versorgung kommen", schreibt der Verband in seiner Mitteilung zur Umfrage. Als Beispiele für Regionen mit Wasserknappheit nennt ein Sprecher etwa Teile Frankens und Brandenburgs. Die Umfrage selbst umfasst keine Betrachtung einzelner Regionen. 

Viele Unternehmen wenden sich auch direkt an die Bevölkerung

Der Vizepräsident des Verbands, Karsten Specht, sieht die kommunale Wasserwirtschaft insgesamt der Herausforderung gewachsen, betont aber: "Die Belastung nimmt zu." Wegen des Klimawandels sei mit häufigeren Hitze- und Dürreperioden zu rechnen. "Daran müssen wir uns anpassen." 

Laut Umfrage berichten rund 25 Prozent der Unternehmen von behördlichen Auflagen oder Nutzungseinschränkungen. Fast jedes zweite Unternehmen gehe während andauernder Hitzeperioden verstärkt auf Kunden zu und rufe zu einem sorgsamen Umgang mit Wasser auf. 

Die kommunale Wasserwirtschaft ist in erster Linie für die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und für eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung zuständig. Insgesamt sind 754 Wasserversorger Mitglied im VKU. 

Verband fordert politische Unterstützung

Um die Wasserversorgung langfristig zu sichern, brauche es politische Unterstützung, fordert der Verband. Die befragten Unternehmen hätten dabei am häufigsten den Wunsch nach einem Vorrang für die öffentliche Wasserversorgung im Falle von Nutzungskonflikten genannt. Dieser ist bislang nicht gesetzlich verankert.

Außerdem sollten aus Sicht des Verbands Planungs- und Genehmigungsverfahren zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels vereinfacht und entsprechende Fördermittel bereitgestellt werden. Der Verband hofft dabei auch auf Mittel aus dem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität. Die Wasserwirtschaft müsse auch von diesen Investitionen profitieren, heißt es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Kurfürst August als Gärtner: Freiberger Museum lädt zu Vortrag ein
Unter dem Thema „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ steht die aktuelle Sonderausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum.
Eine Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden referiert im Stadt- und Bergbaumuseum am 21. August um 19 Uhr beim nächsten After-Work-Donnerstag.
FP
06.08.2025
2 min.
Umfrage: Zoll-Deal bringt deutschen Unternehmen neue Sorgen
Die EU und die USA hatten im Zollstreit zuletzt eine Einigung erzielt. (Symbolbild)
Aufatmen? Von wegen: Laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer sorgt der Handelsdeal mit den USA bei vielen Unternehmen hierzulande für mehr Sorgen.
10:00 Uhr
4 min.
Aus der 4. in die 7. Liga: Wie Ex-CFC-Profi Robert Zickert den Weg zu den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau fand
Im ersten Spiel sofort der Chef auf dem Platz: Robert Zickert kickt nach seiner Vertragsauflösung bei Regionalligist Chemnitzer FC nun beim SV Fortschritt Lunzenau.
Es war die Überraschung in der Lunzenauer Startelf am Sonntag: Robert Zickert lief für den Sachsenklasse-Aufsteiger auf und soll nun helfen, die Klasse zu halten. Das klappte zum Auftakt schon gut.
Robin Seidler
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
13.08.2025
6 min.
Trockenheit: Wenn das Wasser knapp wird
Mangelnder Regen lässt Stauseen in der Türkei austrocknen. (Archivbild)
In der Türkei stellen sie das Wasser zwischendurch ab, auf Zypern herrscht Trockenheits-Alarm, selbst in England gibt es "bedeutende Wasserknappheit". Wie stellt sich die Bedrohung dar?
den dpa-Korrespondenten
Mehr Artikel