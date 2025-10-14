Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Je höher die Inflationsrate, umso weniger können sich die Menschen für einen Euro leisten. (Archivbild)
Je höher die Inflationsrate, umso weniger können sich die Menschen für einen Euro leisten. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Viele Lebensmittel haben sich deutlich verteuert. (Archivbild)
Viele Lebensmittel haben sich deutlich verteuert. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Energie ist günstiger, aber der Preisabstand nicht mehr so groß wie in den Vormonaten. (Symbolbild)
Energie ist günstiger, aber der Preisabstand nicht mehr so groß wie in den Vormonaten. (Symbolbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Je höher die Inflationsrate, umso weniger können sich die Menschen für einen Euro leisten. (Archivbild)
Je höher die Inflationsrate, umso weniger können sich die Menschen für einen Euro leisten. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Viele Lebensmittel haben sich deutlich verteuert. (Archivbild)
Viele Lebensmittel haben sich deutlich verteuert. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Energie ist günstiger, aber der Preisabstand nicht mehr so groß wie in den Vormonaten. (Symbolbild)
Energie ist günstiger, aber der Preisabstand nicht mehr so groß wie in den Vormonaten. (Symbolbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Wirtschaft
Höchststand im September: Inflation steigt auf 2,4 Prozent
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Lebensmittel kosten mehr als vor einem Jahr, auch für Dienstleistungen müssen Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Was billiger wurde und was teils deutlich teurer.

Wiesbaden.

Das Leben in Deutschland hat sich im September so stark verteuert wie nie in diesem Jahr. Die Verbraucherpreise lagen um 2,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit frühere vorläufige Berechnungen. Überdurchschnittlich teure Dienstleistungen und steigende Lebensmittelpreise trieben die Inflationsrate hoch.

Im August hatte die Rate hierzulande erstmals in diesem Jahr auf 2,2 Prozent angezogen. "Nach der abnehmenden Teuerung seit Jahresbeginn stieg die Inflationsrate nun im zweiten Monat in Folge", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Nach Einschätzung von Volkswirten müssen sich Verbraucher in Deutschland vorerst mit Teuerungsraten oberhalb der Zwei-Prozent-Marke abfinden. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft: Die Menschen können sich für einen Euro dann weniger leisten. 

Von August auf September 2025 stiegen die Verbraucherpreise laut der Statistiker um 0,2 Prozent. Selbst die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Nahrungsmittel und Energie zog wieder leicht auf 2,8 Prozent an.

Moderate Inflationsrate im Gesamtjahr

Immerhin: Die Teuerungswelle, die Deutschland nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erfasste, ist ausgelaufen. So flaute die Inflation im vergangenen Jahr auf 2,2 Prozent ab - nach 6,9 Prozent 2022 und 5,9 Prozent 2023. Für das laufende Jahr erwarten führende Wirtschaftsforschungsinstitute einen relativ moderaten Wert von 2,1 Prozent.

Deutlicher Preissprung bei Schokolade

Doch gefühlt ist die Inflation höher. Vor allem beim täglichen Einkauf merken die Menschen Preissteigerungen. Die Nahrungsmittelpreise lagen im September 2,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Deutlich teurer waren zum Beispiel Obst (plus 5,1 Prozent), Fleischwaren (plus 3,2 Prozent) und insbesondere Schokolade (plus 21,2 Prozent), während Gemüse billiger wurde (minus 2,1 Prozent).

Viele Lebensmittel haben sich deutlich verteuert. (Archivbild)
Viele Lebensmittel haben sich deutlich verteuert. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Viele Lebensmittel haben sich deutlich verteuert. (Archivbild)
Viele Lebensmittel haben sich deutlich verteuert. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Ökonomen der Europäischen Zentralbank haben jüngst errechnet, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 um 37 Prozent gestiegen sind.

Teuerung bei Dienstleistungen zieht an - Energie nur etwas billiger

Bei Dienstleistungen zog die Teuerung dem Statistischen Bundesamt zufolge wieder an: Nach 3,1 Prozent im Juli und August lagen die Preise hier im September um 3,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Deutlich verteuert haben sich etwa Kfz-Versicherungen, Autoreparaturen sowie Tickets für Busse und Bahnen. Dagegen verbilligten sich internationale Flüge.

Energie war im September 0,7 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. So verbilligten sich etwa Strom (-1,6 Prozent) und Brennstoffe (-1,8 Prozent), während Kraftstoffe (plus 1,1 Prozent) und Erdgas (plus 0,7 Prozent) etwas teurer wurden. Im August hatten die Energiepreise allerdings noch um 2,4 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen und so die Inflationsrate gedämpft.

Energie ist günstiger, aber der Preisabstand nicht mehr so groß wie in den Vormonaten. (Symbolbild)
Energie ist günstiger, aber der Preisabstand nicht mehr so groß wie in den Vormonaten. (Symbolbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Energie ist günstiger, aber der Preisabstand nicht mehr so groß wie in den Vormonaten. (Symbolbild)
Energie ist günstiger, aber der Preisabstand nicht mehr so groß wie in den Vormonaten. (Symbolbild) Bild: Fabian Sommer/dpa

Regelmäßige Preiserhebungen 

Das Statistische Bundesamt berechnet jeden Monat, wie sich Preise zum Vormonat und Vorjahresmonat entwickelt haben. Dazu notieren die Statistiker in Geschäften, was Obst und Gemüse, Schuhe oder Möbel kosten. Wie hoch ist die Wohnungsmiete, was kostet der Sprit an der Tankstelle? Tausende Einzelpreise von Waren und Dienstleistungen werden repräsentativ nach dem stets gleichen Schema erfasst. Ein Teil wird auch im Internet erhoben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
3 min.
EZB: Lebensmittelpreise hartnäckig über Vor-Corona-Niveau
Viele Lebensmittel sind deutlich teurer als in der Vor-Corona-Zeit. (Symbolbild)
Butter, Milch, Fleisch: Viele Lebensmittel sind mehr als 30 Prozent teurer als vor der Corona-Pandemie. Warum das laut EZB noch lange so bleiben könnte.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
30.09.2025
5 min.
Inflation steigt auf Höchststand in diesem Jahr: 2,4 Prozent
Auf der Suche nach Schnäppchen gehen Verbraucher häufiger zum Discounter.
Die Teuerungsrate in Deutschland klettert weiter: Lebensmittel und Dienstleistungen sind teils deutlich teurer als vor einem Jahr. Ganz verschwinden werden die höheren Preise wohl nicht mehr.
Jörn Bender und Alexander Sturm, dpa
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
Mehr Artikel