Hohe Auslastung auf der Schiene: Osterverkehr startet

Am Gründonnerstag beginnt die Oster-Hauptreisezeit. Wer eine Sitzplatzreservierung bei der Bahn hat, reist entspannter. Doch zahlreiche Baustellen bremsen den Verkehr aus.

Berlin.

In den nächsten Tagen wird es in Zügen und an Bahnsteigen wieder voll und hektisch: Die Hauptreisezeit über Ostern beginnt. Die erste große Reisewelle erwartet die Deutsche Bahn am Gründonnerstag und Karfreitag. Der Rückreiseverkehr setze dann am Ostermontag ein, teilte der bundeseigene Konzern mit.