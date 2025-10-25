Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Deutschland ist traditionell ein Land der Sparer. Doch bei vielen reichen die Rücklagen nur für kurze Zeit. (Symbolbild)
Deutschland ist traditionell ein Land der Sparer. Doch bei vielen reichen die Rücklagen nur für kurze Zeit. (Symbolbild) Bild: Arne Immanuel Bänsch/dpa
Sparer hierzulande bevorzugen Giro- und Tagesgeldkonten als Geldparkplätze. Vielfach wird aber auch Bargeld zu Hause verwahrt. (Symbolbild)
Sparer hierzulande bevorzugen Giro- und Tagesgeldkonten als Geldparkplätze. Vielfach wird aber auch Bargeld zu Hause verwahrt. (Symbolbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Lebensmittel sind teils deutlich teurer geworden. (Archivbild)
Lebensmittel sind teils deutlich teurer geworden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Deutschland ist traditionell ein Land der Sparer. Doch bei vielen reichen die Rücklagen nur für kurze Zeit. (Symbolbild)
Deutschland ist traditionell ein Land der Sparer. Doch bei vielen reichen die Rücklagen nur für kurze Zeit. (Symbolbild) Bild: Arne Immanuel Bänsch/dpa
Sparer hierzulande bevorzugen Giro- und Tagesgeldkonten als Geldparkplätze. Vielfach wird aber auch Bargeld zu Hause verwahrt. (Symbolbild)
Sparer hierzulande bevorzugen Giro- und Tagesgeldkonten als Geldparkplätze. Vielfach wird aber auch Bargeld zu Hause verwahrt. (Symbolbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Lebensmittel sind teils deutlich teurer geworden. (Archivbild)
Lebensmittel sind teils deutlich teurer geworden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Wirtschaft
Hohe Preise bremsen Sparer: "Notgroschen" oft zu klein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Menschen in Deutschland sparen regelmäßig. Bei finanziellen Engpässen reicht das Geld trotzdem häufig nicht. Dass das so ist, hat vor allem einen Grund.

Frankfurt/Bonn.

Hohe Preise für alltägliche Dinge bremsen die Sparbemühungen vieler Menschen in Deutschland. Zwar gaben in einer repräsentativen YouGov-Umfrage für die Postbank vier von fünf der 2.004 Befragten an, dass sie regelmäßig Geld zurücklegten. Fast zwei Drittel (62,8 Prozent) der Sparerinnen und Sparer halten ihre Sparleistung allerdings nicht für ausreichend, um etwa finanzielle Engpässe zu überbrücken oder fürs Alter vorzusorgen.

Tatsächlich legen viele nur vergleichsweise kleine Beträge beiseite, wie aus den im September erhobenen Daten hervorgeht: Bei gut 14 Prozent sind es nach eigenen Angaben im Schnitt weniger als 500 Euro im Jahr. 25 Prozent kommen auf 500 Euro bis 2.500 Euro Ersparnisse im Jahr. Bevorzugt werden dabei Giro- und Tagesgeldkonto als Geldparkplätze, jeder Zehnte verwahrt Geld zu Hause.

Sparer hierzulande bevorzugen Giro- und Tagesgeldkonten als Geldparkplätze. Vielfach wird aber auch Bargeld zu Hause verwahrt. (Symbolbild)
Sparer hierzulande bevorzugen Giro- und Tagesgeldkonten als Geldparkplätze. Vielfach wird aber auch Bargeld zu Hause verwahrt. (Symbolbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Sparer hierzulande bevorzugen Giro- und Tagesgeldkonten als Geldparkplätze. Vielfach wird aber auch Bargeld zu Hause verwahrt. (Symbolbild)
Sparer hierzulande bevorzugen Giro- und Tagesgeldkonten als Geldparkplätze. Vielfach wird aber auch Bargeld zu Hause verwahrt. (Symbolbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Notgroschen" reicht häufig nicht aus

Jeder vierte Sparer (25,8 Prozent) gibt an, mit den gebildeten Rücklagen
höchstens zwei Monate die persönlichen Lebenshaltungskosten bestreiten zu
können. "Ohne ausreichende Rücklagen droht relativ schnell eine finanzielle Schieflage", warnt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, zu der die Postbank gehört. "Ökonomisch sinnvoll wäre ein finanzielles Polster von drei bis sechs Monatsgehältern."

Dass der "Notgroschen" in vielen Haushalten nicht größer ausfällt, hat einen ganz einfachen Grund: Es ist nicht mehr Geld zum Sparen da. Mehr als die Hälfte (55,8 Prozent) der Sparer, die von sich meinen, nicht ausreichend Rücklagen zu bilden, führen zu hohe Lebenshaltungskosten als Grund dafür an. Bei den Nichtsparern nennen 64 Prozent dies als Grund.

Lebensmittel teils deutlich teurer als vor Corona

Zwar ist die ganz große Teuerungswelle mit Höchstwerten von fast neun Prozent Inflation ausgelaufen, die Deutschland nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erfasst hatte. Doch viele Preise sind deutlich höher als vor ein paar Jahren: Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben jüngst errechnet, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 um 37 Prozent gestiegen sind. 

Lebensmittel sind teils deutlich teurer geworden. (Archivbild)
Lebensmittel sind teils deutlich teurer geworden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Lebensmittel sind teils deutlich teurer geworden. (Archivbild)
Lebensmittel sind teils deutlich teurer geworden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Im September 2025 zogen die Verbraucherpreise in Deutschland insgesamt wieder etwas stärker an: Mit 2,4 Prozent Inflation verteuerte sich das Leben hierzulande so stark wie nie im laufenden Jahr. Je höhere die Inflationsrate, umso geringer die Kaufkraft der Menschen - und umso geringer die Möglichkeit, Geld auf die hohe Kante zu legen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
14.10.2025
3 min.
Höchststand im September: Inflation steigt auf 2,4 Prozent
Je höher die Inflationsrate, umso weniger können sich die Menschen für einen Euro leisten. (Archivbild)
Viele Lebensmittel kosten mehr als vor einem Jahr, auch für Dienstleistungen müssen Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Was billiger wurde und was teils deutlich teurer.
26.10.2025
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
30.09.2025
5 min.
Inflation steigt auf Höchststand in diesem Jahr: 2,4 Prozent
Auf der Suche nach Schnäppchen gehen Verbraucher häufiger zum Discounter.
Die Teuerungsrate in Deutschland klettert weiter: Lebensmittel und Dienstleistungen sind teils deutlich teurer als vor einem Jahr. Ganz verschwinden werden die höheren Preise wohl nicht mehr.
Jörn Bender und Alexander Sturm, dpa
Mehr Artikel