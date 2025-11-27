Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach der Streichung der Elektroauto-Kaufprämie Ende 2023 brachen die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen an private Autofahrer ein; diese Phase ist laut HUK Coburg beendet. (Symbolbild)
Nach der Streichung der Elektroauto-Kaufprämie Ende 2023 brachen die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen an private Autofahrer ein; diese Phase ist laut HUK Coburg beendet. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Nach der Streichung der Elektroauto-Kaufprämie Ende 2023 brachen die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen an private Autofahrer ein; diese Phase ist laut HUK Coburg beendet. (Symbolbild)
Nach der Streichung der Elektroauto-Kaufprämie Ende 2023 brachen die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen an private Autofahrer ein; diese Phase ist laut HUK Coburg beendet. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Wirtschaft
HUK Coburg: Elektroauto-Tief überwunden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zuspruch zu Elektroautos wächst derzeit auch ohne finanziellen Zuschuss. Der Knick des Jahres 2024 scheint endgültig überwunden - auch dank steigender Beliebtheit elektrischer Gebrauchtautos.

Coburg.

Zwei Jahre nach der Streichung der E-Auto-Kaufprämie gewinnen Elektrofahrzeuge bei den privaten Autobesitzern auch ohne direkte Subvention wieder stark an Zuspruch: Im dritten Quartal entschieden sich nach Zahlen des Kfz-Versicherers HUK Coburg 6,2 Prozent der Autokäufer für den Umstieg von einem traditionellen Motor auf Batterieantrieb, wie das Unternehmen mitteilte. Seit dem Tiefpunkt Anfang 2024 hat sich die Umstiegsquote damit laut HUK wieder verdoppelt. "Ein neuer Schub bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland scheint jetzt da zu sein", sagte HUK-Vorstand Jörg Rheinländer. 

Gebrauchtmarkt für E-Autos wächst schnell 

Die Berechnung basiert auf unternehmenseigenen Daten: Die HUK Coburg ist mit gut 14 Millionen versicherten Fahrzeugen Marktführer in der Kfz-Versicherung in Deutschland. Anders als das Kraftfahrt-Bundesamt in seinen Zulassungszahlen berechnet das Unternehmen nur den privaten E-Auto-Anteil, bezieht dabei aber gebrauchte E-Autos mit ein. In diesem Jahr hat demnach bereits die Hälfte der Umsteiger auf Batterieantrieb einen elektrischen Gebrauchtwagen gekauft. 

E-Autoskepsis im Osten 

Derzeit plant die Bundesregierung eine neue Förderung für E-Autos. Sollte diese kommen und auch den Kauf von gebrauchten Batterieautos beinhalten, erwartet die HUK einen zusätzlichen Schub. 

Die Analyse offenbart aber große regionale Unterschiede: Am beliebtesten sind Elektroautos demnach in Niedersachsen und Bayern, wo sich im dritten Quartal jeweils über sieben Prozent der Käufer für ein E-Auto entschieden. In vier ostdeutschen Ländern hingegen - Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, lag die Umstiegsquote bei jeweils unter vier Prozent. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
2 min.
Ende von E-Auto-Prämie in den USA torpediert Verkäufe
Ford investierte Milliarden in den Ausbau der Elektroauto-Produktion. (Archivbild)
Präsident Trump hat dafür gesorgt, dass in den USA die Steuergutschrift von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos auslief. Die ersten E-Auto-Zahlen danach fallen desolat aus.
04.11.2025
4 min.
Versorgung mit Ladesäulen verbessert sich leicht
Die Zahl der Ladepunkte in Deutschland hat sich zuletzt weiter erholt. (Archivbild)
Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte wächst, doch die Versorgung variiert stark zwischen den Bundesländern. Wo E-Autofahrer am einfachsten laden können – und wo Nachholbedarf besteht.
Matthias Arnold, dpa
26.11.2025
4 min.
Ehrenkodex der Ultras: Darum ist der Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue so eine große Sache
Die drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene sollen von dem Fahnenklau betroffen sein, darunter die Erzbrigade.
Drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene haben ihre Fahnen verloren. Der Fahnenklau sorgt in Fußballfankreisen und in Internetforen für mächtig Zündstoff. Aber warum? Ein Erklärstück.
Paul Steinbach
27.11.2025
2 min.
Harry, Meghan und ihre Kinder helfen in Gemeinschaftsküche
Prinz Harry und Herzogin Meghan packen in einer Gemeinschaftsküche mit an. (Archivbild)
Für einen guten Zweck packen Prinz Harry und Herzogin Meghan in einer Küche mit an - auch ihre Kinder helfen mit.
27.11.2025
1 min.
Schüsse auf Nationalgardisten - Was wir wissen und was nicht
Mitten in der Washingtoner Innenstadt sind am Tag vor Thanksgiving Schüsse gefallen.
Mitten am Tag fallen in Washington Schüsse. Zwei Nationalgardisten werden getroffen. Dann gibt es zeitweise widersprüchliche Informationen zu ihrem Zustand.
Anna Ringle, Luzia Geier und Franziska Spiecker, dpa
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel