Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die neue Semi-Absorber-Kammer ermöglicht Hyundai umfangreiche Autotests in einer technisch definierten Umgebung.
Die neue Semi-Absorber-Kammer ermöglicht Hyundai umfangreiche Autotests in einer technisch definierten Umgebung. Bild: -/Hyundai/dpa
Hyundai prüft seine Europa-Modelle in Rüsselsheim mit modernen Anlagen.
Hyundai prüft seine Europa-Modelle in Rüsselsheim mit modernen Anlagen. Bild: -/Hyundai/dpa
Die neue Semi-Absorber-Kammer ermöglicht Hyundai umfangreiche Autotests in einer technisch definierten Umgebung.
Die neue Semi-Absorber-Kammer ermöglicht Hyundai umfangreiche Autotests in einer technisch definierten Umgebung. Bild: -/Hyundai/dpa
Hyundai prüft seine Europa-Modelle in Rüsselsheim mit modernen Anlagen.
Hyundai prüft seine Europa-Modelle in Rüsselsheim mit modernen Anlagen. Bild: -/Hyundai/dpa
Wirtschaft
Hyundai erweitert Europa-Testcenter in Rüsselsheim
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autos müssen auf Herz und Nieren getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen. Der koreanische Hyundai-Konzern wächst dafür an einem traditionellen Auto-Standort.

Rüsselsheim.

Mit einer Investition von 150 Millionen Euro hat der koreanische Autohersteller Hyundai sein europäisches Testzentrum in Rüsselheim erweitert. Zu dem am Donnerstag in Betrieb genommenen "Square Campus" gehören unter anderem ein Ladelabor, Fahrsimulatoren und eine Semi-Absorber-Kammer, in der unter anderem Geräusche, Frequenzen und Vibrationen getestet werden können. 

Wachstum statt Insolvenz

Am Forschungs- und Entwicklungsstandort arbeiten laut Firmenangaben inzwischen mehr als 500 Beschäftigte, eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während Hyundai Motors mit seinen Marken Hyundai, Kia und Genesis in Rüsselsheim wächst, hat der bei Opel ausgegründete Dienstleister Segula Technologies GmbH Insolvenz angemeldet. Die Testcenter in Rodgau-Dudenhofen und am Opel-Stammsitz Rüsselsheim wurden vor wenigen Tagen geschlossen, rund 300 Beschäftigte verlieren ihre Jobs. 

Die Investition sei ein klares Zeichen des Hyundai-Engagements in der Region und mache die Bedeutung Europas für die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens deutlich, sagt Testcenter-Chef Tyrone Johnson. Der Square Campus werde helfen, den Marktanteil in Europa auszubauen. Hyundai betreibt einen weiteren europäischen Teststandort am Nürburgring. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
3 min.
Nexperia stoppt in Chipkrise Ausfuhr von Wafern nach China
Nexperia hat nach eigenen Angaben die Lieferung von Wafern an seinen Montage- und Teststandort im chinesischen Dongguan ausgesetzt. (Archivbild)
Trotz der Lieferprobleme bei Nexperia blieben bisher Produktionsstopps bei deutschen Autobauern aus. Doch nun droht eine Verschärfung des Konflikts.
12:15 Uhr
1 min.
Leitung beschädigt: Gas-Leck in Limbach-Oberfrohna
In der Dorotheenstraße ist am Freitag Gas aus einer Leitung getreten.
In der Dorotheenstraße wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Hausanschlüsse sind davon betroffen.
Julia Grunwald
04.11.2025
2 min.
Ende von E-Auto-Prämie in den USA torpediert Verkäufe
Ford investierte Milliarden in den Ausbau der Elektroauto-Produktion. (Archivbild)
Präsident Trump hat dafür gesorgt, dass in den USA die Steuergutschrift von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos auslief. Die ersten E-Auto-Zahlen danach fallen desolat aus.
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel