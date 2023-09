IAA-Proteste: Attac tauscht Werbeplakate in München aus

Auf den satirischen Ersatz-Plakaten zeigt die Nichtregierungsorganisation dystopische Zukunftsversionen deutscher Städte, um auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam zu machen.

München.

Als Protest gegen die Automesse IAA Mobility in München hat Attac in der Stadt kritische Persiflagen von Autowerbung angebracht. In der Nacht zum Donnerstag tauschten Aktivisten Plakate an Bushaltestellen und Trambahnhäuschen gegen ihre satirischen Werke aus. Die Motive zeigen unter der Überschrift "Die Freiheit, die ihr meint" ein Auto vor drei verschiedenen Hintergründen: Ein von Waldbränden betroffenes Berlin, ein im Meer versunkenes Hamburg und ein von der Wüste verschlucktes München.