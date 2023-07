Ifo-Geschäftsklima trübt sich drittes Mal in Folge ein

München.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli erneut verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 87,3 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Es ist der dritte Rückgang des stark beachteten Konjunkturbarometers in Folge.