Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
IG-Metall-Chefin Christian Benner will Boni für ihre Mitglieder.
IG-Metall-Chefin Christian Benner will Boni für ihre Mitglieder. Bild: Andreas Arnold/dpa
IG-Metall-Chefin Christian Benner will Boni für ihre Mitglieder.
IG-Metall-Chefin Christian Benner will Boni für ihre Mitglieder. Bild: Andreas Arnold/dpa
Wirtschaft
IG Metall will Bonus für ihre Mitglieder durchsetzen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Rücktritt von Gesamtmetall-Chef Wolf muss sich die IG Metall auf neue Verhandlungspartner einstellen. Gewerkschaftschefin Benner schlägt gleich mal einen Pflock ein.

Frankfurt/Main.

Die IG Metall will bei den Tarifverhandlungen für die deutsche Metall- und Elektroindustrie im kommenden Jahr einen exklusiven Bonus für Gewerkschafter aushandeln. Bislang war dieses Vorhaben im größten deutschen Flächentarif für fast vier Millionen Beschäftigte immer am Widerstand der Arbeitgeber gescheitert. 

Offenbar sieht Gewerkschaftschefin Christiane Benner nach dem Rücktritt von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf bessere Chancen zur Durchsetzung. In einer Würdigung ihres langjährigen Verhandlungspartners erklärt sie: "Herr Wolf hat zu Recht immer unsere Verantwortung für die Stärkung der Demokratie im Blick. Gerne hätten wir mit Herrn Wolf einen Mitgliederbonus ausgehandelt. Wir bleiben am Ball."

Freie Tage für Chemie-Gewerkschafter

Vorbild könnte der Flächentarifvertrag der Chemie-Industrie sein, der Gewerkschaftsmitgliedern einen zusätzlichen freien Tag gewährt. Sie müssen dem Arbeitgeber ihre Mitgliedschaft anzeigen und erhalten bei Mitgliedsjubiläen noch zusätzlich einen zweiten Tag frei. Aus Sicht der Gewerkschaften könnte mit derartigen Boni die Tarifbindung erhöht werden, wenn mehr Beschäftigte eintreten, statt die tariflich vereinbarten Errungenschaften ausschließlich als "Trittbrettfahrer" mitzunehmen.

Gesamtmetall-Präsident Wolf war am Dienstag von seinem Amt zurückgetreten, um einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger zu ermöglichen, die für Herbst 2026 geplanten Tarifverhandlungen einschließlich der Vorgespräche vollständig zu führen. Das Präsidium des Arbeitgeberverbands hat sich bereits auf die Personalsuche begeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:40 Uhr
2 min.
Chemnitz: Eins-Stadion an der Gellertstraße bekommt PV-Anlagen auf das Dach
Bald wird über den Köpfen der Fans Strom erzeugt.
Strom vom Stadiondach in Chemnitz: 1620 Solarmodule versorgen bald öffentliche Einrichtungen. Die Baukosten trägt der Freistaat.
Erik Anke
Von Christoph Ulrich
2 min.
14:36 Uhr
2 min.
Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann
Meinung
Redakteur
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.
Christoph Ulrich
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14.10.2025
2 min.
Gesamtmetall-Chef Wolf legt Amt nieder
Nach fünf Jahren ist Schluss für Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf. (Archivbild)
Die harten Tarifverhandlungen in der deutschen Metall- und Elektroindustrie sind regelmäßig Chefsache. Die IG Metall muss sich schnell auf einen neuen Partner einstellen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
22.09.2025
2 min.
Keine Einigung: Ost-Stahlindustrie drohen Warnstreiks
Die zweite Verhandlungsrunde in der Stahlbranche blieb ohne Ergebnis. (Archivbild)
Nach gescheiterten Tarifgesprächen drohen der ostdeutschen Stahlindustrie Warnstreiks. Die IG Metall hält das Arbeitgeber-Angebot für unzureichend und fordert dauerhafte Lohnerhöhungen.
Mehr Artikel