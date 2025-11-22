Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Imkerin bei der Arbeit - in der Wabe dürfte jede Menge Honig sein. (Symbolfoto)
Eine Imkerin bei der Arbeit - in der Wabe dürfte jede Menge Honig sein. (Symbolfoto) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Eine Imkerin bei der Arbeit - in der Wabe dürfte jede Menge Honig sein. (Symbolfoto)
Eine Imkerin bei der Arbeit - in der Wabe dürfte jede Menge Honig sein. (Symbolfoto) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Wirtschaft
Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das große Summen ist vorbei, die Bienen bleiben nun zum Überwintern in ihrem Bienenstock. Dieses Jahr waren sie besonders fleißig.

Mayen.

Deutschlands Imkerinnen und Imker haben in diesem Jahr ungewöhnlich viel Honig geerntet. Pro Bienenvolk seien im Schnitt 37,5 Kilo Honig eingeholt worden und damit 5,9 Kilo mehr als 2024, teilte das Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen mit. Es war der höchste Erntewert in der 2011 begonnenen Statistik. Der Wert basiert auf zwei Umfragen zur Früh- und Sommertracht, also zu den beiden Ernten des Jahres. Beteiligt haben sich dieses Jahr in Deutschland Imkerinnen und Imker mit insgesamt 13.377 Wortmeldungen. Im Vergleich zum verregneten Jahr 2024 waren es in diesem Jahr 5,6 Kilo mehr gewesen.

Der Preis für ein 500-Gramm-Glas Blütenhonig stieg den Angaben zufolge um circa drei Prozent auf etwa 6,60 Euro an. "Angesichts hoher Kosten ist das ein moderater Anstieg", sagt der Leiter des Fachzentrums, Christoph Otten. Imker müssen Kosten tragen etwa für Gläser, für die Milbenbehandlung, für Sprit und Futter; Bienen bekommen eine Art Zuckerwasser, das sie anstelle des Honigs essen. Die Preise für Honig variieren stark, in Großstädten und Ballungszentren ist der Preis höher als auf dem Land. Sortenhonig wiederum ist teurer als Blütenhonig.

Ideales Bienenwetter

Grund für die relativ hohe Erntemenge in diesem Jahr war das Wetter - es war sonnig und zugleich feucht genug, damit die Pflanzen gut wachsen und blühen konnten, wodurch Bienen viel Nektar fanden. "Für die Bienen waren es in vielen Gegenden witterungsbedingt ideale Sammelbedingungen", sagt Bienenexperte Otten. Allerdings habe es regionale Unterschiede gegeben - während es im Rheinland hohe Erträge gegeben habe, seien sie in Süddeutschland eher moderat ausgefallen.

In Deutschland gibt es schätzungsweise 1,2 Millionen Honigbienen-Völker. Ihre Produktion deckt nach Angaben des Deutschen Imkerbundes nur circa die Hälfte des Honigverbrauchs in Deutschland ab, der Rest ist Importware aus EU-Staaten wie Rumänien und aus anderen Staaten wie Argentinien und China. Pro Jahr nimmt ein Bundesbürger etwa ein Kilo Honig zu sich, ob als Brotaufstrich oder als Zutat in Salatsoßen und anderen Gerichten. 

Die meisten Imker machen das übrigens in ihrer Freizeit, Berufsimker gibt es nur wenige. Verkauft wird Deutscher Honig vor allem auf Wochenmärkten, an der Haustür. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
4 min.
Sein Name ist Programm: Wie der Erzgebirger Horst Süß seine 250.000 Bienen auch im Winter bei Laune hält
Damit es den Bienen nicht zu kalt wird, packt Horst Süß seine Bienenbeute im Winter warm ein.
Raps-, Obstblüten- oder Lindenhonig – Horst Süß kennt jede Sorte. Er ist seit 60 Jahren Imker. Der Grünhainichener erklärt, warum die Linde „feuchte Füße“ braucht und warum die Biene dreimal um die Erde fliegen muss.
Claudia Dohle
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
08.09.2025
5 min.
Der Gefängniswärter als Hobby-Imker: Patrick Clauß kreiert Honig aus dem Muldental
Stolz zeigt Hobby-Imker Patrick Clauß seine verschiedenen Honig-Sorten mit dem Motiv der Rochsburg.
In Hartmannsdorf verwandelt Patrick Clauß Honigwaben in Gläser voller Frühjahrs- und Sommertracht. Doch der Prozess ist aufwendig und voller Tradition. Welche Rolle das Schloss Rochsburg dabei spielt.
Bettina Junge
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
Mehr Artikel