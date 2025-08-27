Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kompromiss getroffen, doch hohe Zölle bleiben: Der Zollstreit mit den USA belastet viele Industriebetriebe
Kompromiss getroffen, doch hohe Zölle bleiben: Der Zollstreit mit den USA belastet viele Industriebetriebe Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Kompromiss getroffen, doch hohe Zölle bleiben: Der Zollstreit mit den USA belastet viele Industriebetriebe
Kompromiss getroffen, doch hohe Zölle bleiben: Der Zollstreit mit den USA belastet viele Industriebetriebe Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Wirtschaft
Industrie leidet unter US-Zöllen: "Geschäfte vor dem Aus"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwar hat die EU im Handelsstreit mit den USA eine Eskalation verhindert. Doch der Kompromiss mit der Trump-Regierung sorgt in die Industrie für großen Frust. Viele wollen eine neue Linie.

Berlin/Frankfurt.

Die schlimmsten Drohungen von Donald Trump scheinen abgewendet, doch viele Industriebetriebe sehen den Zoll-Kompromiss zwischen der EU und den USA als zu starke Belastung Europas. Sie wollen in weiteren Gesprächen mit der Trump-Regierung eine harte Gangart der EU-Kommission, wie eine Umfrage der DIHK unter rund 3.500 Betrieben zeigt, überwiegend aus der Industrie. 

Der Maschinenbauverband VDMA verlangt in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Nachverhandlungen. Wegen der Zölle stehe das US-Geschäft vieler Unternehmen vor dem Aus. Der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, warb für mehr Handel jenseits der USA. 

"Zolldeal hat seinen Wert bereits verloren"

Der Maschinenbau leide immer stärker unter den Einfuhrzöllen in die USA, kritisiert der VDMA. Zwar ist im Deal mit den USA für die meisten EU-Produkte ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen, doch die Regierung unter US-Präsident Trump erhebe für immer mehr Produkte die weit höheren Stahl- und Aluminiumzölle von 50 Prozent. Bereits 30 Prozent der US-Maschinenimporte aus der EU unterlägen einem Zoll von 50 Prozent auf den Metallanteil des Produkts, schätzt der VDMA. Darunter seien Motoren, Pumpen, Industrieroboter sowie Land- und Baumaschinen.

Der Zolldeal habe seinen Wert für den Maschinen- und Anlagenbau bereits verloren, sagte VDMA-Außenwirtschaftsexperte Oliver Richtberg. "Die pauschale 15-Prozent-Regelung wird durch die Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte faktisch ausgehebelt."

DIHK: Unternehmen leiden trotz Zolleinigung

Nicht nur im Maschinenbau ist der Ärger groß. Wie eine Befragung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ergab, betrachten 55 Prozent die Einigung als zu starke Belastung der europäischen Wirtschaft. Unter Unternehmen mit US-Geschäft gaben demnach 54 Prozent als Konsequenz weniger Handel dorthin an. "Die neue, auf Abschottung zielende Handelspolitik der USA dürfte gehörig nach hinten losgehen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier der Deutschen Presse-Agentur.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte sich Ende Juli mit Trump geeinigt
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte sich Ende Juli mit Trump geeinigt Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte sich Ende Juli mit Trump geeinigt
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte sich Ende Juli mit Trump geeinigt Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Trump und von der Leyen hatten im Zollstreit Ende Juli einen Kompromiss verkündet. Unter anderem soll demnach ein US-Zoll von 15 Prozent für die meisten europäischen Produkte gelten. Zölle auf US-Industriegüter sollen dagegen ganz abgeschafft werden. 

Die EU will den USA weit entgegenkommen, damit diese die Zölle von 27,5 Prozent auf Auto-Importe aus der EU rückwirkend zum ersten August auf 15 Prozent senken. Trump dagegen erhob erst kürzlich neue Forderungen: Er will die EU dazu bringen, ihre strengen Digitalgesetze nicht gegen amerikanische Unternehmen anzuwenden. 

In der DIHK-Befragung gaben 17 Prozent der Firmen mit US-Geschäft an, dortige Investitionen zu vertagen. Weniger Investitionen in den USA nannten neun Prozent. "Die erhobenen Einfuhrzölle werden die US-Kunden vornehmlich selbst bezahlen", sagte Treier. Laut Studie wollen 31 Prozent der Unternehmen mit Amerika-Geschäft ihren Umgang mit US-Zollkosten verändern. Davon planen 62 Prozent, sie an die Kunden weiterzugeben. 

"EU sollte vor Gegenmaßnahmen nicht zurückschrecken"

Die DIHK hob hervor, die vorgesehene Senkung der US-Zölle im Auto- und Metallbereich müsse rasch kommen. Nötig sei auch ein Mechanismus, um künftige US-Zollerhöhungen auszuschließen. "Im Notfall sollte die EU auch vor Gegenmaßnahmen nicht zurückschrecken und hier robust verhandeln", sagte Treier.

"Schmerzhaft, aber richtig:" EVP-Chef Manfred Weber verteidigt den Zoll-Kompromiss
"Schmerzhaft, aber richtig:" EVP-Chef Manfred Weber verteidigt den Zoll-Kompromiss Bild: Michael Kappeler/dpa
"Schmerzhaft, aber richtig:" EVP-Chef Manfred Weber verteidigt den Zoll-Kompromiss
"Schmerzhaft, aber richtig:" EVP-Chef Manfred Weber verteidigt den Zoll-Kompromiss Bild: Michael Kappeler/dpa

Der EVP-Vorsitzende Weber warb für eine stärkere Ausrichtung auf andere Märkte. "Die beste Antwort auf den Protektionismus von Donald Trump ist jetzt, mit den globalen Partnern, die mit uns Freihandel weiter praktizieren wollen, ins Geschäft zu kommen", sagte der CSU-Politiker in Berlin. Das Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten sollte schnell abgeschlossen werden.

Weber nannte den Kompromiss mit den USA einen "schmerzlichen Deal", der aber einen Handelskrieg verhindert habe. Er forderte zudem, die Kraft des eigenen EU-Binnenmarktes stärker freizulegen. Etwa bei Dienstleistungen und der Energie gebe es noch national abgeschottete Märkte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Umfrage: Zoll-Deal bringt deutschen Unternehmen neue Sorgen
Die EU und die USA hatten im Zollstreit zuletzt eine Einigung erzielt. (Symbolbild)
Aufatmen? Von wegen: Laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer sorgt der Handelsdeal mit den USA bei vielen Unternehmen hierzulande für mehr Sorgen.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Trump droht wegen Digitalgesetzen mit Zöllen – EU kontert
Droht der EU erneut mit Zöllen: US-Präsident Donald Trump. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will die EU dazu bringen, ihre strengen Digitalgesetze nicht gegen amerikanische Unternehmen anzuwenden. Dabei setzt er nun auch auf Drohungen. Lässt die EU sich erpressen?
Mehr Artikel