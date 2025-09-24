Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun hofft nach wie vor auf einen Freispruch. (Archiv)
Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun hofft nach wie vor auf einen Freispruch. (Archiv) Bild: Lennart Preiss/dpa
Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun hofft nach wie vor auf einen Freispruch. (Archiv)
Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun hofft nach wie vor auf einen Freispruch. (Archiv) Bild: Lennart Preiss/dpa
Wirtschaft
Interview in U-Haft: Ex-Wirecard-Chef will wieder arbeiten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit über fünf Jahren sitzt Ex-Wirecard-Chef Markus Braun in Untersuchungshaft. Der österreichische Manager beharrt nach wie vor auf seiner Unschuld - und macht Pläne für ein Leben in Freiheit.

München.

Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun macht sich Hoffnung auf ein neues Leben nach der Haft: "Ich fühle noch viel Kraft und Energie in mir", sagte der seit Sommer 2020 in Untersuchungshaft sitzende Manager in einem Interview mit dem "Stern". "Ich werde mich definitiv neuen Themen widmen und bis ins hohe Alter arbeiten", antwortete der Österreicher auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen. "Darauf freue ich mich schon." Er glaube: "Die Kunst des Lebens besteht darin, aus jeder Situation das Bestmögliche zu machen."

Prozess "eine Farce"

Interviews prominenter Untersuchungshäftlinge sind äußerst selten, aber nicht verboten. Der einstige Milliardär Braun ist der Hauptangeklagte in dem seit Dezember 2022 laufenden Mammutprozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei Wirecard. "Der Prozess war von Beginn an eine Farce", warf Braun der Münchner Justiz vor. Braun argumentiert seit Prozessbeginn, er sei unschuldig und selbst von den wahren Tätern getäuscht worden: einer Bande um den abgetauchten früheren Vertriebsvorstand Jan Marsalek und den Mitangeklagten Oliver Bellenhaus. Letzterer erhebt seinerseits schwere Anschuldigungen gegen Braun und hat dem früheren Konzernchef im Prozess vorgeworfen, einen Opfermythos zu verbreiten. Die Staatsanwaltschaft hat Brauns Vorwürfe, nicht ordnungsgemäß ermittelt zu haben, ebenfalls mehrfach zurückgewiesen.

Braun hofft nach wie vor auf Freispruch 

"Es ist unbestreitbar, dass mich ein unvorhergesehener Rückschlag, ein schwarzer Schwan, mit existenzieller Wucht getroffen hat", sagte der ehedem von vielen Kleinaktionären als Visionär bewunderte Braun nun dem "Stern". "Aber das wird mich nicht davon abhalten, wieder aufzustehen."

Er strebt nach wie vor einen Freispruch an: "Ja. Selbstverständlich", antwortete er in dem Interview auf die entsprechende Frage. Bisher haben die Richter nicht erkennen lassen, dass sie Braun für unschuldig halten, darauf deutet unter anderem die andauernde Untersuchungshaft. Die fünf Jahre hinter Gittern bezeichnete Braun als "absolute Grenzerfahrung". Die Richter würden das Urteil gern noch in diesem Jahr sprechen. Bisher ist die Beweisaufnahme nicht abgeschlossen, Termine für Plädoyers und Urteil noch nicht angesetzt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
2 min.
Bundesfinanzhof: Anonyme Anzeigen bleiben geheim
Auch bei falschen Anschuldigungen dürfen die Finanzämter anonyme Anzeigen in der Regel geheim halten. (Symbolbild)
Hinter anonymen Anzeigen ans Finanzamt verbergen sich auch falsche Anschuldigungen. Für die Opfer ist es nahezu unmöglich, herauszufinden, wer sie denunziert hat - und das wird auch so bleiben.
27.09.2025
1 min.
Hinweise auf Schusswaffen im Zug bewahrheiten sich nicht
Der Bahnhof in Neumünster war komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt - Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
5 min.
Historisches Urteil: Fünf Jahre Haft für Sarkozy
Sarkozy nennt das Urteil einen Skandal.
Frankreichs früherem Präsidenten Nicolas Sarkozy drohen Jahre im Gefängnis. Er selbst nennt das Urteil der Libyen-Affäre einen Skandal. Warum es beispiellos ist.
Rachel Sommer und Michael Evers, dpa
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
Mehr Artikel