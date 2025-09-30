Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild). Bild: Annette Riedl/dpa
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild). Bild: Annette Riedl/dpa
Wirtschaft
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.

Berlin.

Hoffnungsvolle Nachrichten für Urlauber und Geschäftsreisende am Hauptstadtflughafen BER: Das von einem Cyberangriff betroffene IT-System könnte noch in dieser Woche wieder funktionstüchtig gemacht werden. Es sei das erklärte Ziel des Flughafen-Dienstleister Collins Aerospace, das Kernsystem bis Sonntag wiederherzustellen, sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. 

"Das heißt nicht, dass am Sonntagnachmittag alles im Normalbetrieb läuft", betonte er. Die Schalter und Boarding-Gates würden dann erst nach und nach wieder in Betrieb gehen. Es könne mehrere Tage dauern, bis alles wieder einwandfrei funktioniere. Der Flughafen arbeite derzeit an einem Plan für die Inbetriebnahme, aber auch weiter an Alternativlösungen. Das IT-Team von Collins mit 20 Mitarbeitern arbeite fast rund um die Uhr an der Lösung des Problems.

"Wir bitten nach wie vor um Geduld und Zeit"

Bis alles wieder läuft, müssten Reisegäste nach wie vor mit Verzögerungen und Verspätungen rechnen. Ausfälle gebe es im Moment weniger, auch weil die Prozesse inzwischen gut eingespielt seien. Am Wochenende könnte es nochmal mehr Probleme geben, auch weil es samstags und sonntags in der Regel mehr Flugverkehr gebe. "Wir bitten nach wie vor um Geduld und Zeit, weil nach wie vor einiges manuell läuft", so der Sprecher. Reisende sollten sich bei ihrer Airline vorab über ihren Flug erkundigen. 

Der Gepäckstau ist nach Angaben des Sprechers weitestgehend abgebaut. Nur noch vereinzeln müsse Gepäck nachgesendet werden.

Der Cyberangriff traf vor eineinhalb Wochen den IT-Dienstleister Collins Aerospace. Die Attacke legte am BER elektronische Systeme lahm, die für die Passagier- und Gepäckabfertigung genutzt werden. Betroffen waren auch mehrere Flughäfen in anderen europäischen Staaten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
Fluggäste brauchen Geduld: IT-System am BER noch nicht heil
Passagiere am Flughafen BER müssen weiter mit Verzögerungen rechnen.
Eine gute Woche nach einem Cyberangriff auf die Systeme der Passagier- und Gepäckabfertigung gibt es immer noch Wartezeiten und einzelne Flugausfälle am Berliner Airport. Wann läuft alles wieder rund?
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
02.10.2025
2 min.
Beeinträchtigungen am BER nach Cyberangriff halten an
Am Wochenende werden sehr viele Fluggäste am Flughafen Berlin-Brandenburg erwartet. (Archivbild)
Reisende müssen am Hauptstadtflughafen BER - je nach Airline - weiterhin Geduld mitbringen. Mit dem Feiertag am Freitag steht ein besonders verkehrsreiches Wochenende an.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel