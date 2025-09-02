Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der britische Autobauer Jaguar Land Rover muss wegen einer Cybertattacke schwere Störungen bei Produktion und Verkauf hinnehmen.
Der britische Autobauer Jaguar Land Rover muss wegen einer Cybertattacke schwere Störungen bei Produktion und Verkauf hinnehmen. Bild: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa
Wirtschaft
Jaguar Land Rover nach Cyberattacke lahmgelegt
Der britische Autobauer muss seine Systeme herunterfahren, um Schaden zu vermeiden. Mehrere große britische Unternehmen und Institutionen wurden zuletzt zum Ziel von Cyber-Kriminellen.

Coventry.

Der britische Automobilhersteller Jaguar Land Rover hat wegen einer Cyberattacke schwere Störungen bei Produktion und Verkauf hinnehmen müssen.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die Systeme heruntergefahren, um den Schaden zu begrenzen. "Wir arbeiten jetzt rasch daran, um unsere weltweit genutzten IT-Systeme auf kontrollierte Art wieder zu starten", sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage. 

Wer dahintersteckt, war zunächst unklar

Bislang gebe es keine Beweise, dass Kundendaten gestohlen wurden. Jaguar Land Rover gehört zum indischen Konzern Tata Motors. 

Wer hinter dem Cyberangriff stecken könnte, war zunächst unklar. Mehrere große Unternehmen und Institutionen wurden in letzter Zeit zum Ziel von teilweise verheerenden Cyberattacken, darunter die Kaufhauskette Marks and Spencer und die British Library. (dpa)

