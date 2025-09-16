Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der britische Autobauer Jaguar Land Rover hat noch immer mit den Folgen einer Cyberattacke zu kämpfen. (Symbolbild) Bild: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa
Der britische Autobauer Jaguar Land Rover hat noch immer mit den Folgen einer Cyberattacke zu kämpfen. (Symbolbild) Bild: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa
Wirtschaft
Jaguar Land Rover nach Cyberattacke weiter lahmgelegt
Schon mehr als zwei Wochen lang wird der britische Autobauer von den Folgen eines Cyberangriffs geplagt. Experten zufolge könnte das dem Unternehmen sehr teuer zu stehen kommen.

Coventry.

Der britische Autobauer Jaguar Land Rover wird weiter von einer Cyberattacke lahmgelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Produktion an allen Standorten bis zum 24. September stillstehen. 

Der Fahrzeughersteller wurde Ende August zum Ziel einer Cyberattacke und hat seitdem mit den Folgen zu kämpfen. Man habe diese Entscheidung getroffen, während eine forensische Ermittlung des Angriffs andauere und die Schritte eines kontrollierten Neustarts erwäge, was Zeit brauche, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die britische Nachrichtenagentur PA zitierte einen Experten, der von entgangenen Gewinnen in Höhe von bis zu 120 Millionen Pfund (rund 138 Millionen Euro) für den Fahrzeughersteller ausgeht. Demnach laufen bei dem Unternehmen normalerweise rund 1.000 Autos vom Band - das nun still steht. 

Wer hinter der Cyberattacke steckt, ist weiterhin unklar. Der Autobauer, der zum indischen Tata-Konzern gehört, hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, es seien "einige Daten" gestohlen worden, nannte aber keine Details. (dpa)

