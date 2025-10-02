Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Manche Rentner kommen kaum über die Runden, andere haben hohe Einkommen. (Symbolbild)
Manche Rentner kommen kaum über die Runden, andere haben hohe Einkommen. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn
Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler: Das Rentensystem ächzt unter hohen Kosten.
Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler: Das Rentensystem ächzt unter hohen Kosten. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Bei den Einkommen von Ruheständlern sind die Unterschiede groß. (Symbolbild)
Bei den Einkommen von Ruheständlern sind die Unterschiede groß. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Manche Rentner kommen kaum über die Runden, andere haben hohe Einkommen. (Symbolbild)
Manche Rentner kommen kaum über die Runden, andere haben hohe Einkommen. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn
Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler: Das Rentensystem ächzt unter hohen Kosten.
Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler: Das Rentensystem ächzt unter hohen Kosten. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Bei den Einkommen von Ruheständlern sind die Unterschiede groß. (Symbolbild)
Bei den Einkommen von Ruheständlern sind die Unterschiede groß. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Wirtschaft
Jeder Fünfte im Ruhestand muss mit 1.400 Euro auskommen
Alexander Sturm, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter den Rentnern in Deutschland gibt es eine große Kluft zwischen Arm und Reich. Zudem brauchen mehr Ältere Grundsicherung. Während die einen Rentenreformen fordern, warnen andere vor Altersarmut.

Wiesbaden.

Jeder Fünfte im Ruhestand muss in Deutschland mit maximal 1.400 Euro netto pro Monat zurechtkommen. Das Einkommen von Menschen ab 65 Jahren im Ruhestand lag zuletzt bei durchschnittlich 1.990 Euro monatlich, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Doch die Schere zwischen Arm und Reich geht auch bei Rentnern und Pensionären weit auseinander. Zugleich sind immer mehr alte Menschen auf Grundsicherung angewiesen. Sozialverbände warnen in der Debatte um Rentenreformen vor wachsender Altersarmut. 

Laut der Statistik haben weitere 20 Prozent der Ruheständler mehr als 1.400 Euro, aber höchstens rund 1.790 Euro im Monat zur Verfügung. Die einkommensstärksten 20 Prozent der Menschen im Ruhestand konnten monatlich über mehr als rund 2.870 Euro netto verfügen. Generell kommen die Einkommen der Ruheständler zu 92 Prozent aus Alterseinkünften, Vermögen und Erwerbstätigkeit spielen kaum eine Rolle. 

Betrachtet hat das Statistische Bundesamt Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionäre im Alter von mindestens 65 Jahren – zuletzt 16,3 Millionen Menschen. Für die Einkommensberechnung nutzten die Statistiker das Nettoäquivalenzeinkommen - ein gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen. Dadurch werden die Einkommen von Personen, die in unterschiedlichen Haushalten leben, vergleichbar, da es in größeren Haushalten Einspareffekte etwa bei Wohnraum gibt. 

Einkommen der Rentner gestiegen 

Die Zahlen zeigen auch, dass die Einkünfte der Ruheständler in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind, aber weniger als die der Gesamtbevölkerung. So betrug 2021 das mittlere Einkommen der Rentner und Pensionäre 1.820 Euro monatlich und wuchs bis 2024 um neun Prozent. Das Einkommen der Gesamtbevölkerung kletterte in dem Zeitraum jedoch um 11 Prozent und auf zuletzt im Mittel 2.300 Euro. 

Positiv sei, dass der Einkommenszuwachs der Rentner auch in Zeiten hoher Inflation von 2021 bis 2024 weitgehend mit dem Plus der Erwerbstätigen mithielt, meint Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. "Da Mitte 2024 die gesetzlichen Renten noch einmal um rund 4,6 Prozent und Mitte 2025 um 3,8 Prozent gestiegen sind, dürfte diese Lücke sich noch ein bisschen weiter schließen." 

Regierung plant "Aktivrente"

Auch angesichts der hohen Kosten für die Rente fordert Kanzler Friedrich Merz (CDU) Reformen. Seiner Ansicht nach sind die Sozialsysteme nicht mehr finanzierbar. So will die Bundesregierung mit der "Aktivrente" die Rentenkasse entlasten. Rentner sollen bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen können und damit motiviert werden, freiwillig länger zu arbeiten. 

Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler: Das Rentensystem ächzt unter hohen Kosten.
Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler: Das Rentensystem ächzt unter hohen Kosten. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler: Das Rentensystem ächzt unter hohen Kosten.
Immer mehr Rentner, immer weniger Beitragszahler: Das Rentensystem ächzt unter hohen Kosten. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Der Deutschen Rentenversicherungen zufolge gingen Ende 2023 schon 1,46 Millionen Rentner einer Beschäftigung nach - Tendenz steigend. Der CDU-Wirtschaftsrat forderte unlängst zudem ein späteres Renteneintrittsalter, das an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden müsse. 

Der Sozialverband Deutschland warnt hingegen vor Einschnitten. So müsse etwa ein "echter Freibetrag" in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eingeführt werden, fordert die Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier. Die Aktivrente werde die Schere zwischen Arm und Reich dagegen weiter öffnen. "Denn sie wird aller Voraussicht nach Menschen mit höheren Renten, die noch in der Lage sind hinzuzuverdienen, ein steuerfreies Plus ermöglichen." 

Große Rentenlücke zwischen Mann und Frau 

Die Statistik zeigt ferner, dass Frauen im Ruhestand mit deutlich weniger Geld auskommen müssen als Männer. Frauen ab 65 Jahren in Rente oder Pension erhielten demnach im Schnitt brutto rund 1.720 Euro im Monat. Bei Männern waren es rund 2.320 Euro. Die Alterseinkünfte von Frauen waren damit im Schnitt gut ein Viertel niedriger als die der Männer. Ein Grund sei die niedrigere Erwerbstätigkeit von Frauen. Klammere man Hinterbliebenenrenten und -pensionen aus, wachse die Rentenlücke sogar auf 36,9 Prozent. 

Bei den Einkommen von Ruheständlern sind die Unterschiede groß. (Symbolbild)
Bei den Einkommen von Ruheständlern sind die Unterschiede groß. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Bei den Einkommen von Ruheständlern sind die Unterschiede groß. (Symbolbild)
Bei den Einkommen von Ruheständlern sind die Unterschiede groß. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa

Immer mehr auf Grundsicherung angewiesen 

Zugleich sind immer mehr Rentnerinnen und Rentnern auf staatliche Unterstützung angewiesen. Knapp 739.000 Menschen bekamen Ende 2024 Grundsicherung im Alter. Das sind gut sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 31 Prozent mehr als Ende 2020, als es erst 564.000 waren. Ein Grund für den Anstieg ist demnach die gestiegene Zahl geflüchteter und leistungsberechtigter Menschen aus der Ukraine. Ende 2024 bezogen damit gut vier Prozent der Bevölkerung jenseits der Altersgrenze Grundsicherung. 

Einschnitte bei der Rente könnten schnell die Altersarmut erhöhen, meint IMK-Ökonom Dullien. Eine Kürzung oder Abschaffung der Hinterbliebenenrenten - wie von manchen Volkswirten gefordert - hätte "gravierende Nebenwirkungen". Er warnt: Mit Kürzungen beim Rentenwert, etwa durch eine Erhöhung der Regelaltersgrenze, könnten mehr Menschen auf Grundsicherung im Alter angewiesen sein. "Solche Kürzungen könnten am Ende den Bundeshaushalt an anderer Stelle wieder belasten." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
25.09.2025
2 min.
Haushaltskasse erholt sich nur langsam von hoher Inflation
Die hohen Teuerungsraten vergangener Jahre sind für Normalverdiener immer noch nicht ganz verdaut. (Symbolbild)
Die Preise steigen seit vergangenem Jahr nur noch mäßig - das schont bei vielen Menschen den Geldbeutel. Doch die Teuerung in den Jahren davor ist noch nicht verdaut.
30.09.2025
2 min.
Wie viel mehr verdienen Beschäftigte in Westdeutschland?
Die deutsche Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 vollendet. Auch dreieinhalb Jahrzehnte später sind die Einkommen in den alten Bundesländern jedoch immer noch höher. (Symbolbild)
Die Lohnlücke zwischen Ost und West ist in den vergangenen Jahren laut einer Auswertung etwas kleiner geworden. Forscher erklären warum.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel