Kabinett beschließt Erleichterungen für Solaranlagen

Berlin.

Bau und Betrieb von Solaranlagen sollen für Privatleute und gewerbliche Betreiber einfacher werden. Das hat das Bundeskabinett in Berlin beschlossen. Die Reform soll Bürokratie abbauen und den zuletzt anziehenden Ausbau der Solarenergie in Deutschland weiter beschleunigen. Nach dem Kabinett befasst sich der Bundestag mit der Reform. Laut Gesetzentwurf soll sie mit dem Jahreswechsel in Kraft treten.