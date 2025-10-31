Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kanadas Premierminister traf Chinas Staatschef Xi beim Apec-Gipfel
Kanadas Premierminister traf Chinas Staatschef Xi beim Apec-Gipfel Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Kanadas Premierminister traf Chinas Staatschef Xi beim Apec-Gipfel
Kanadas Premierminister traf Chinas Staatschef Xi beim Apec-Gipfel Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Wirtschaft
Kanada und China wollen angeschlagene Beziehung verbessern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange war das Wirtschaftsverhältnis zwischen Kanada und China auf einem Tiefpunkt. Das soll sich nach einem Treffen in Südkorea ändern. Die Wende folgt wenige Tage auf eine Maßnahme Trumps.

Gyeongju.

Nach der Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump gegen Kanada wollen China und Kanada ihr lange angeschlagenen Wirtschaftsbeziehungen erneuern. Die kanadische Regierung bezeichnete ein Treffen zwischen Premierminister Mark Carney und Chinas Staatschef Xi Jinping in Südkorea am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) als "Wendepunkt". 

Beide Seiten hätten ihre Beamten angewiesen, rasch offene Handelsfragen zu lösen, teilte die kanadische Regierung mit. Xi und Carney hätten diesbezüglich über Agrarprodukte und Elektrofahrzeuge gesprochen. In den Bereichen Energie, Produktion und Klimawandel erwägen demnach beide Seiten mehr Zusammenarbeit.

China fordert "korrekten" Blick 

Xi sagte laut offiziellen Angaben, dass das Treffen mit Carney eine Möglichkeit sei, die chinesisch-kanadischen Beziehungen wieder auf einen gesunden Pfad zu bringen. Er habe betont, dass China und Kanada sich gegenseitig auf "korrekte" Weise betrachten sollten, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. 

Die Aussicht auf Besserung in dem langen zerrütteten Verhältnis folgt auf Trumps Ankündigung, zusätzliche Zölle gegen Kanada in Höhe von zehn Prozent einzuführen. Grund ist laut dem Republikaner eine angeblich irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle. 

Kanada und China hatten ebenfalls gegenseitig Zölle erhoben. Im August dieses Jahres nahm Peking kanadische Rapsimporte ins Visier. Ein Jahr davor hatte Ottawa chinesische Elektroautos mit 100 Prozent Aufschlägen belegt. Zudem hatten diplomatische Krisen wie die Festnahmen einer Huawei-Managerin in Kanada 2018 und zweier Kanadier in China danach das Verhältnis lange belastet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
3 min.
Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor gestörten Lieferketten
Chinas Präsident Xi forderte von den Apec-Partnern von mehr Zusammenarbeit.
Die USA und China lockern Zölle, doch der Handelsfrieden bleibt fragil. Beim Gipfel der Apec-Staaten fordert Chinas Staatschef Xi Jinping mehr Zusammenarbeit.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
26.10.2025
4 min.
Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an
US-Präsident Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an.
Die kanadische Provinz Ontario hat nach heftiger Kritik Trumps bereits angekündigt, die Ausstrahlung eines Anti-Zoll-Werbeclips auszusetzen - doch Trump ging das nicht schnell genug. Nun reagiert er.
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
Mehr Artikel