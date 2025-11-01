Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Zölle-Clip hatte das Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premier Mark Carney belastet. (Archivbild).
Der Zölle-Clip hatte das Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premier Mark Carney belastet. (Archivbild). Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Der Zölle-Clip hatte das Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premier Mark Carney belastet. (Archivbild).
Der Zölle-Clip hatte das Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premier Mark Carney belastet. (Archivbild). Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Wirtschaft
Kanadas Premier Carney entschuldigt sich bei Trump
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein TV-Werbeclip aus Kanada gegen Zölle hatte US-Präsident Trump zutiefst verärgert. Jetzt entschuldigt sich Kanadas Premier - und ist inmitten der Handelskonflikte sichtlich um Entspannung bemüht.

Ottawa.

Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich bei Donald Trump für den Anti-Zoll-Werbeclip der Provinz Ontario entschuldigt, der den US-Präsidenten erbost hatte. "Ich habe mich bei Donald Trump direkt entschuldigt", sagte Carney vor Journalisten auf eine Nachfrage. "Der US-Präsident hatte sich durch den Werbespot beleidigt gefühlt". 

Der TV-Werbefilm der kanadischen Provinz Ontario hatte für große Verstimmung bei Trump gesorgt, weil dieser damit seine Zollpolitik kritisiert sah. Der US-Präsident brach daraufhin Handelsgespräche mit dem Nachbarland ab.

Er als Premierminister sei für die Beziehungen zu den USA verantwortlich und habe sich deshalb entschuldigt, auch wenn der Werbefilm nicht von ihm in Auftrag gegeben worden sei, so Carney weiter. Auch verschiedene Medien hatten berichtet, Trump habe Journalisten an Bord der Regierungsmaschine Air Force One von Carneys persönlicher Entschuldigung erzählt, die wohl am Rande der diversen Gipfeltreffen in Asien stattfand. Auf die Frage, ob Trump jetzt wieder Handelsgespräche mit Kanada aufnehme, habe er aber entschieden mit "Nein" geantwortet, berichtet etwa die kanadische Zeitung "Toronto Star". 

Trump verhängte aus Ärger über Clip zusätzliche Zölle

In dem Werbeclip war die Stimme des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan zu hören, der sich zu den Nachteilen von Zöllen äußert. Trump nutzt seit Beginn seiner zweiten Amtszeit das Instrument der Zölle sehr häufig und weltweit gegen zahlreiche Staaten. Der US-Präsident hielt den Kanadiern eine irreführende Werbekampagne vor, die Aussagen Reagans seien selektiv genutzt und irreführend eingebettet worden.

Nach Trumps Abbruch der Handelsgespräche mit dem Nachbarland hatte der Premierminister von Ontario, Doug Ford, vergangene Woche angekündigt, den Werbeclip zu pausieren. So könnten die Handelsgespräche wieder aufgenommen werden, sagte Ford. Man habe das Ziel erreicht, ein US-Publikum auf die Folgen von Zöllen für Arbeitnehmer und Firmen aufmerksam zu machen und eine Diskussion anzustoßen. Trump aber ging der Ausstrahlungsstopp nicht schnell genug - er kündigte prompt zusätzliche Zölle gegen Kanada in Höhe von zehn Prozent an. 

Zuvor waren im August Zölle der USA in Höhe von 35 Prozent auf viele Importe aus Kanada in Kraft getreten. Trump begründete den Schritt mit der Behauptung, dass Kanada zu wenig gegen Drogenhandel unternehme und Rauschgift über die Grenze in die USA gelange. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
26.10.2025
4 min.
Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an
US-Präsident Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an.
Die kanadische Provinz Ontario hat nach heftiger Kritik Trumps bereits angekündigt, die Ausstrahlung eines Anti-Zoll-Werbeclips auszusetzen - doch Trump ging das nicht schnell genug. Nun reagiert er.
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
24.10.2025
4 min.
Ärger mit Trump: Anti-Zoll-Werbeclip in Kanada wird pausiert
US-Präsident Trump hat die Handelsgespräche mit Kanada für beendet erklärt. (Archivbild)
Wegen eines Werbeclips in Kanada, in dem Zölle schlecht wegkommen, hat der US-Präsident die Handelsgespräche mit dem Nachbarland gestoppt. Jetzt reagiert die Provinz Ontario.
Mehr Artikel