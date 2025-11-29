Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sollten Unternehmerverbände sich Gesprächen mit der AfD öffnen? (Illustration)
Sollten Unternehmerverbände sich Gesprächen mit der AfD öffnen? (Illustration) Bild: Georg Wendt/dpa
Sollten Unternehmerverbände sich Gesprächen mit der AfD öffnen? (Illustration)
Sollten Unternehmerverbände sich Gesprächen mit der AfD öffnen? (Illustration) Bild: Georg Wendt/dpa
Wirtschaft
Klingbeil-Berater warnt Unternehmer vor AfD-Kontakten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sollten Wirtschaftsverbände auch mit der AfD sprechen? Ein Berater des Finanzministers warnt: Die Partei könne die Bühne ausnutzen.

Berlin.

Führende Ökonomen, darunter ein Berater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), warnen Unternehmer vor engen Kontakten mit der AfD. "Die AfD macht den Unternehmen wie der Bevölkerung kein reales Politikangebot. Sie bietet ein imaginäres Luftschloss", sagte Wirtschaftsberater Jens Südekum dem "Handelsblatt". Er warnte: "Es wird kein ehrlicher inhaltlicher Diskurs stattfinden."

Hintergrund ist, dass sich der Verband der Familienunternehmer zuletzt für Gespräche mit der AfD geöffnet hat. Zu einem Parlamentarischen Abend im Oktober lud er auch AfD-Politiker ein. Mehrere Mitgliedsunternehmen erklärten daraufhin ihren Austritt aus dem Verband. Andere warben für eine kritische Auseinandersetzung mit der Partei. 

"Radikalreformphantasien können nicht die Lösung sein"

"Mit der Öffnung zur AfD degradiert sich der Verband der Familienunternehmer zum Steigbügelhalter der Rechtspopulisten", kritisierte Südekum. Die AfD werde sich in inhaltlichen Fragen maximal flexibel zeigen, allen Wünschen der Familienunternehmer entgegenkommen und die Bühne nutzen, um sich als seriöser Gesprächspartner zu inszenieren. "Das tatsächliche inhaltliche Vakuum und die gefährlichen Irrungen in ihrer Wirtschaftspolitik wird sie geschickt zu kaschieren wissen."

Der Wirtschaftsweise Achim Truger bezweifelte den Sinn von Gesprächen mit der AfD. "Mir ist absolut schleierhaft, wie die Familienunternehmer so naiv sein können, sich von der AfD ernsthaft etwas Positives für die Wirtschaft zu erhoffen", sagte er dem "Handelsblatt". "Es ist klar, dass die Lage in manchen Unternehmen nach vielen Jahren der Krise und immer neuen ökonomischen Schocks sehr angespannt ist, aber vermeintlich einfache Radikalreformphantasien können nicht die Lösung sein." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
25.11.2025
5 min.
Familienunternehmer laden AfD ein – scharfe Kritik
Die Gespräche von Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende und Co-Parteichefin der AfD, mit Unternehmern finden nach Angaben ihres Sprechers bislang meist im vertraulichen Rahmen statt.
Die Familienunternehmer haben zu einer Veranstaltung erstmalig AfD-Vertreter eingeladen. Wie reagieren andere Verbände und warum stellt die Deutsche Bank jetzt keine Räume mehr zur Verfügung?
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
30.11.2025
2 min.
Unternehmerverband macht Rückzieher beim Umgang mit AfD
Ostermann macht einen Rückzieher im Umgang mit der AfD. (Archivbild)
Nach Kritik und Austritten stellt der Familienunternehmer-Verband klar: Die Einladung von AfD-Abgeordneten war ein Fehler. Nun soll der Umgang mit der Partei neu diskutiert werden.
Mehr Artikel