Klingbeil will für Industrie-Arbeitsplätze kämpfen

Der grüne Umbau von zwei Stahlwerken ist ins Stocken geraten. Eine Entscheidung von ArcelorMittal sorgt für Unsicherheit. SPD-Chef Klingbeil macht einen Vorschlag.

Cottbus.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil setzt sich nach dem Rückschlag für den "grünen" Umbau der Stahlindustrie in Deutschland für den Erhalt der Arbeitsplätze ein. "Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz in Deutschland", sagte der Bundesfinanzminister beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. "Lasst uns jetzt Lösungen finden." Dazu appellierte er an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), dabei mitzumachen.