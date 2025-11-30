Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv)
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv) Bild: Sven Hoppe/dpa
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv)
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv) Bild: Sven Hoppe/dpa
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv)
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv) Bild: Sven Hoppe/dpa
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv)
Der Leopard 2 A8 bei der ersten öffentlichen Präsentation Ende November (Archiv) Bild: Sven Hoppe/dpa
Wirtschaft
KNDS erhält bislang 350 Aufträge für neues Leopard-2-Modell
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wachsende Angst vor Russland beschert Europas Rüstungsfirmen einen Boom. Das neue Modell des Leopard 2 ist gefragt.

München.

Beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS sind bislang 350 Bestellungen aus fünf Ländern für das neue Modell des Leopard-2-Panzers eingegangen. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Neben Deutschland haben auch die Niederlande, Norwegen, Litauen und Tschechien die Weiterentwicklung des 1979 eingeführten Panzers geordert. 

Weitere Bestellungen wahrscheinlich

Dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Die Bundeswehr hat bislang 123 Exemplare des Leopard 2 A8 bestellt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte bei der ersten öffentlichen Präsentation des Panzers bereits eine Beschaffungsvorlage für weitere 75 Stück angekündigt. 

Nach Angaben von KNDS Deutschland laufen Gespräche mit weiteren Kunden. Das neue Modell A8 ist unter anderem mit einem Schutzsystem des israelischen Herstellers Rafael ausgerüstet, das anfliegende Geschosse und Drohnen noch vor ihrem Aufprall zerstören soll.

Milliardenumsatz für das Unternehmen

Auftragsvolumen und Lieferzeiten nennt KNDS nicht. Klar ist jedoch, dass sich die Bestellungen auf ein beträchtliches Milliardenvolumen summieren und das Unternehmen mehrere Jahre beschäftigt sein wird. 

Ein neuer Leopard-Panzer kostet einen zweistelligen Millionenbetrag im höheren Zehnerbereich, hinzu kommen Wartung und Instandhaltung. So plant allein die Bundesregierung für die bisher bestellten 123 Leopard 2 A8 Ausgaben von mehr als 3,4 Milliarden Euro ein. 

Derzeit sind von den im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ausgelieferten Leopard 2 laut KNDS noch 3.300 Fahrzeuge in den Streitkräften von 23 Ländern in Betrieb. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Studie: Rüstungsboom sichert Hunderttausende Jobs
Ein Panzer "Made in Germany": Der neue Leopard 2A8. (Archivbild)
Deutschlands Autobranche schwächelt, und auch andere Industriezweige stöhnen über Kosten und globalen Gegenwind. Die Waffenbranche ist dagegen im Aufwind, dort werden händeringend Mitarbeiter gesucht.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
19.11.2025
4 min.
Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr
Verteidigungsminister Bois Pistorius bei der Präsentation des neuen Leopard 2 A8.
Das Heer wartet auf die großen Waffensysteme, die aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr bestellt wurden. Bei den Panzern der Truppe wird jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Carsten Hoefer und Carsten Hoffmann, dpa
Mehr Artikel