Konzerne erhöhen Dividenden: 61 Milliarden für Aktionäre

Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch einige Konzerne machen Milliardengewinne. Aktionäre profitieren davon. In einer Branche fallen die Dividenden aber deutlich schmaler aus.

Frankfurt/Main.

Die großen Börsenkonzerne in Deutschland steigern trotz Wirtschaftskrise in Summe ihre Dividenden. Im laufenden Jahr schütten die Unternehmen aus dem Leitindex Dax und dem Mittelwerte-Index MDax rund 61 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus, hat die DZ Bank in einer neuen Studie errechnet. "Das ist zwar nur eine Milliarde mehr als im Vorjahr – aufgrund der US-amerikanischen Zollpolitik und der hiesigen Konjunkturschwäche aber ein sehr robustes Ergebnis", schreibt Analyst Stephen Schneider.

Jedoch erhöhen nur 40 Prozent der insgesamt 90 Konzerne aus den beiden Indizes ihre Dividenden für das abgelaufene Geschäftsjahr. In der vorherigen Dividendensaison, die mit den Hauptversammlungen im Frühjahr beginnt, hatten noch knapp zwei Drittel der Firmen ihre Gewinnausschüttungen angehoben.

Autobauer kürzen Dividenden

Vor allem die Krise der Autobauer drückt die Bilanz. Die Branche liefert zwar mit gut einem Fünftel (22,4 Prozent) den Löwenanteil an der Dividenden-Gesamtsumme, 2024 waren es aber noch 28 Prozent. So haben BMW, VW und Mercedes-Benz ihre Dividenden kräftig gekürzt. Auf die Autobranche folgen der Industriesektor mit einem Anteil von gut 20 Prozent und Versicherungen mit gut 17 Prozent.

Allianz auf Platz eins

Die höchste Dividendensumme schüttet laut Studie der Versicherer Allianz aus mit fast 6 Milliarden Euro, gefolgt von der Deutschen Telekom mit 4,41 Milliarden und Mercedes-Benz mit 4,14 Milliarden. Dahinter kommen Siemens, VW und SAP.

Dividenden bei Aktionären begehrt

Mit Dividenden lassen börsennotierte Konzerne ihre Aktionäre am Geschäftserfolg teilhaben. Zwar steckt die deutsche Wirtschaft in der Krise, doch gerade die Konzerne aus dem Dax machen weite Teile ihres Umsatzes im Ausland. In Deutschland werden Dividenden üblicherweise einmal jährlich nach der Hauptversammlung gezahlt. Viele Anleger legen Wert auf die Gewinnausschüttungen als Zusatzeinkommen. Studien zeigen, dass Dividenden neben Kursgewinnen langfristig einen großen Teil zur Gesamtrendite von Aktien beitragen. (dpa)