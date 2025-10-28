Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unmittelbar nach Renteneintritt arbeiten viele Menschen noch weiter.
Unmittelbar nach Renteneintritt arbeiten viele Menschen noch weiter. Bild: Arne Dedert/dpa
Unmittelbar nach Renteneintritt arbeiten viele Menschen noch weiter.
Unmittelbar nach Renteneintritt arbeiten viele Menschen noch weiter. Bild: Arne Dedert/dpa
Wirtschaft
Länger arbeiten: Passt für viele, aber nicht für alle
Christian Ebner, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Steueranreizen will die Regierung ältere Menschen bewegen, länger zu arbeiten. Schon ohne "Aktivrente" bleiben viele Ruheständler beruflich aktiv. Aber nicht alle sind dazu in der Lage.

Wiesbaden.

Arbeiten im Rentenalter ist in Deutschland gar nicht so ungewöhnlich. Unverändert 13 Prozent der Menschen zwischen 65 und 75 Jahren gehen einem Job nach, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage des Mikrozensus 2024 mitteilt. Mit einem Anteil von 16 Prozent sind die älteren Männer etwas häufiger erwerbstätig als die Frauen, die auf einen Anteil von 10 Prozent kommen. 

Rennt die Bundesregierung also offene Türen ein, wenn sie ab dem kommenden Jahr mit der sogenannten "Aktivrente" lockt? Vom Zuverdienst sollen dann monatlich 2000 Euro steuerfrei bleiben, Fachkräfte länger in den Betrieben gehalten werden. Schon seit 2023 können Altersrentner unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass ihre Rente gemindert würde. Allerdings müssen Rente und Arbeitslohn wie andere Einkommensarten bislang auch gemeinsam versteuert werden. 

Ökonomische Ausgangslage

Der Deutschen Rentenversicherung zufolge gingen Ende 2023 schon 1,46 Millionen Rentner einer Beschäftigung nach - Tendenz steigend. Die ökonomische Ausgangslage ist für viele Ruheständler zumindest nicht rosig. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes haben die 16,3 Millionen Rentner und Pensionsbezieher im Schnitt ein gewichtetes Nettoeinkommen von monatlich knapp 2.000 Euro pro Kopf. Jeder und jede Fünfte müssen mit weniger als 1400 Euro auskommen, während eine schnell wachsende Gruppe von zuletzt rund 4 Prozent auf Grundsicherung angewiesen ist. Das sind 563 Euro im Monat plus angemessene Kosten für Heizung und Wohnung.

In einer älteren Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) haben aber nur 43 Prozent der Befragten finanzielle Gründe für ihre Erwerbstätigkeit im Ruhestand genannt. Viel wichtiger waren Spaß an der Arbeit (97 Prozent), weiterhin eine Aufgabe zu haben (92 Prozent) oder der Kontakt zu anderen Menschen (91 Prozent). Später in den Ruhestand geht auch, wer am Arbeitsplatz zufrieden ist, zeigt eine Studie, an der das Deutsche Zentrum für Altersfragen beteiligt war.

Gebildete arbeiten länger

Ein höheres Bildungsniveau führt ganz offensichtlich dazu, dass Menschen beruflich länger aktiv bleiben. Die Statistiker haben einen klaren Zusammenhang festgestellt: Mit höherem Bildungsabschluss haben 18 Prozent der befragten Rentnerinnen und Rentner noch einen Job, während es bei niedrigem Niveau nur 10 Prozent sind. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, als noch 11 Prozent erreicht worden. 

Die Linken-Politikerin Sarah Vollrath ist von den Unterschieden nicht überrascht. Sie sagt: "Denn diejenigen, die ihr ganzes Leben lang in körperlich anstrengenden Berufen gearbeitet haben, schaffen es oft noch nicht einmal bis zum regulären Renteneintritt. Sie nehmen jetzt schon Abschläge in Kauf, um überhaupt noch etwas von ihrem Ruhestand zu haben." Die Bundesregierung solle diese Menschen stärker in den Fokus nehmen, statt "viel zu teure Steuergeschenke" an Besserverdienende zu verteilen. 

Es kann nur um ein paar Jahre zusätzliche Arbeit gehen, denn mit zunehmendem Alter nimmt die Berufstätigkeit der Rentenbezieher kontinuierlich ab, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Beträgt sie im Alter von 65 bis 66 Jahren noch 18 Prozent, sind es bei den 73- bis 74-Jährigen nur noch 8 Prozent, wie die Befragungen ergaben. 

Meist kürzere Arbeitszeiten

Etwa die Hälfte der arbeitenden Senioren ist nach eigenen Angaben geringfügig beschäftigt. Die Arbeitszeit von 39 Prozent beträgt höchstens zehn Stunden. Weitere 26 Prozent arbeiten zwischen 10 und 20 Wochenstunden. 14 Prozent berichteten von mehr als 40 Arbeitsstunden, die sie in der Woche absolvieren.

In dieser Gruppe finden sich besonders viele Selbstständige, die insgesamt 29 Prozent aller erwerbstätigen Rentner ausmachen. Für sie soll der Aktivrenten-Anreiz im Unterschied zu den Arbeitnehmern aber nicht gelten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
16.10.2025
2 min.
Millionen Menschen haben zu wenig Geld zum Heizen
Jeder 16. hat nach eigener Einschätzung nicht genug Geld fürs Heizen.
In Europa sagt fast jeder zehnte Bürger von sich, sein Geld reiche nicht fürs Heizen. Wie sieht es in Deutschland aus?
08:26 Uhr
2 min.
Jüngere Rentner häufig noch beruflich aktiv
Einige wollen länger arbeiten: Rentner in Deutschland. (Archivbild)
Die Bundesregierung will ältere Menschen mit der "Aktivrente" zu einem längeren Berufsleben bewegen. Schon ohne steuerlichen Anreiz haben viele Rentner und Rentnerinnen noch einen Job.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel