Landwirte rufen zur Blockade von Paris auf

Auch in Frankreich gehen die Bauern seit Tagen auf die Straße. Sie protestieren gegen sinkende Einnahmen und europäische Umweltvorschriften und Normen. Nach Autobahnen haben sie nun die Hauptstadt im Visier.

Paris. Nach tagelangen Protesten von Bauern in Frankreich haben Agrargewerkschaften zu einer Blockade von Paris aufgerufen. Ab Freitagmittag sollten fünf Autobahnen in Richtung der Hauptstadt blockiert werden, hieß es in einem Aufruf, über den der Sender France Info berichtete.

Ebenfalls am Freitag will Premierminister Gabriel Attal konkrete Hilfen für die Landwirte verkünden. Diese setzten ihre Blockaden von Autobahnen in vielen Landesteilen fort. Vor Verwaltungsgebäuden und einigen Supermärkten kippten die Landwirte Gülle und Stroh aus. Das Innenministerium wies die Polizei zur Zurückhaltung an.

Die Gewerkschaften legten der Regierung am Mittwochabend einen Forderungskatalog vor. Demnach verlangen sie Nothilfen für die Sektoren, denen es am schlechtesten gehe - vor allem die Biolandwirtschaft und den Weinbau, sowie Entschädigung für den höheren Dieselpreis. Außerdem sollten etwa Regelungen zur Wasserentnahme und zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zurückgenommen werden.

Den Protesten schlossen sich auch Fischer an, für die erstmals zum Schutz von Delfinen an der Atlantikküste ein einmonatiges Fangverbot greift. (dpa)