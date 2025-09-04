Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fast zwölf Jahre lang war Patrick Zahn Chef des Textildiscounters Kik. (Archivbild)
Fast zwölf Jahre lang war Patrick Zahn Chef des Textildiscounters Kik. (Archivbild) Bild: Guido Kirchner/dpa
Fast zwölf Jahre lang war Patrick Zahn Chef des Textildiscounters Kik. (Archivbild)
Fast zwölf Jahre lang war Patrick Zahn Chef des Textildiscounters Kik. (Archivbild) Bild: Guido Kirchner/dpa
Wirtschaft
Langjähriger Kik-Chef Zahn verlässt Textildiscounter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn der Chef geht und dies laut Firma "Raum für neue Ansätze und Impulse" schafft, scheint es mächtig gekracht zu haben. Nach fast zwölf Jahren als CEO kehrt Patrick Zahn dem Modehändler den Rücken.

Bönen/Düsseldorf.

Der Textildiscounter Kik und sein langjähriger Chef Patrick Zahn haben sich überraschend getrennt. Zahn verlasse auf eigenen Wunsch das Unternehmen und beende seine Tätigkeit als Kik-CEO mit dem heutigen Tag, teilte das zum Tengelmann-Konzern gehörende Unternehmen im nordrhein-westfälischen Bönen mit.

"Mit dieser Entscheidung schafft er Raum für neue Ansätze und Impulse, die die weitere Transformation des Unternehmens nachhaltig unterstützen und voranbringen sollen", hieß es weiter. Zur Nachfolge werde Kik sich zu gegebener Zeit äußern. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Nach eigenen Angaben auf dem Portal LinkedIn war Zahn seit Anfang 2014 Kik-Chef. 

Kik betont: "Das Unternehmen ist stabil"

Die Geschäftsführung sei weiterhin voll handlungsfähig, das Unternehmen stabil, hieß es in der Mitteilung der Firma. Wie die gesamte Branche sehe sich jedoch auch Kik mit einem herausfordernden Marktumfeld und veränderten Rahmenbedingungen konfrontiert.

Nach Informationen des "Handelsblatts" hatte Zahn wegen strategischer Differenzen mit dem Tengelmann-Eigentümer Christian Haub um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Die Zeitung zitiert in diesem Zusammenhang aus einem Schreiben Zahns an enge Geschäftsfreunde: "Gerade in so extrem herausfordernden Zeiten wie heute braucht ein Unternehmen ein vertrauensvolles Zusammenwirken und ein Höchstmaß an Geschlossenheit in strategischen Fragen zwischen Geschäftsführung und Gesellschafter." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
2 min.
Nestlé-Aktie nach Rauswurf von Konzernchef unter Druck
Nach dem zweiten Chefrauswurf innerhalb eines Jahres gerät die Nestlé-Aktie unter Druck. (Symbolbild)
Neuer Chef bei Nestlé, aber die Skepsis bleibt: Nach enttäuschenden Zahlen und Chef-Rauswurf will der Konzern jetzt mit mehr Tempo punkten. Wer profitiert von diesem Machtwechsel?
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
01.09.2025
2 min.
Beziehung zu Mitarbeiterin: Nestlé entlässt Konzernchef
Nestlé trennt sich von seinem Vorstandschef Laurent Freixe - hier auf einer Pressekonferenz von 2012
Wegen einer nicht offengelegten Beziehung zu einer direkt unterstellten Mitarbeiterin verliert Laurent Freixe seinen Posten als Nestlé-Chef. Nun übernimmt Nespresso-Chef-Philipp Navratil das Ruder.
Mehr Artikel