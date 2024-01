Lila Bäcker schließt alle Filialen zum 1. Februar

Wer an der Ostsee Urlaub macht, kennt mit Sicherheit den Lila Bäcker. Nun gibt die Bäckereikette ihre vollständige Schließung bekannt. Die Entscheidung betrifft 900 Mitarbeiter in vier Bundesländern.

Neubrandenburg.

Die insolvente Backkette Lila Bäcker muss nun auch ihre noch verbliebenen 160 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein schließen. Gleiches gelte für den Logistikbereich, die Verwaltung und die Produktion in Pasewalk, teilte das Unternehmen in Neubrandenburg mit.