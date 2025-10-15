Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Patente für das einst mit großen Ambitionen gestartete Flugtaxi-Projekt Lilium sind nun aus der Insolvenzmasse heraus in die US-Konkurrenz verkauft worden.
Die Patente für das einst mit großen Ambitionen gestartete Flugtaxi-Projekt Lilium sind nun aus der Insolvenzmasse heraus in die US-Konkurrenz verkauft worden. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Patente für das einst mit großen Ambitionen gestartete Flugtaxi-Projekt Lilium sind nun aus der Insolvenzmasse heraus in die US-Konkurrenz verkauft worden.
Die Patente für das einst mit großen Ambitionen gestartete Flugtaxi-Projekt Lilium sind nun aus der Insolvenzmasse heraus in die US-Konkurrenz verkauft worden. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wirtschaft
Lilium-Patente an US-Konkurrenz verkauft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der elektrische Senkrechtstarter Lilium galt lange Zeit als Vorzeigeprojekt für die deutsche Start-Up-Szene. Doch das Flugtaxi hob nie ab. Jetzt gehören die Patente einem US-Wettbewerber

München.

Die Patente für das einst mit großen Ambitionen gestartete Flugtaxi-Projekt Lilium sind aus der Insolvenzmasse heraus an die US-Konkurrenz verkauft worden. Das teilte der Insolvenzverwalter Ivo-Meinert Willrodt in München mit. Erwerber des Patenportfolios mit über 300 Patenten sei der Senkrechtstarter-Entwickler Archer Aviation Inc. im US-Bundesstaat Kalifornien. 

Die Gläubigerausschüsse der Lilium GmbH und der Lilium Aerospace GmbH hätten zum Verkauf zuvor zugestimmt. Archer bezahle einen "niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag", heißt es in der Mitteilung des Insolvenzverwalters. Archer selbst teilte auf seiner Webseite einen Kaufpreis in Höhe von 18 Millionen Euro mit. 

Viel Geld verbrannt

Das Flugtaxi-Start-up Lilium war 2015 gegründet worden und hatte viel Geld in die Entwicklung von senkrecht startenden Elektroflugzeugen gesteckt. Investoren hatten insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahr wurde deutlich, dass es keine Zukunft für das Unternehmen in Deutschland geben wird. Auch staatliche Zuschüsse blieben aus. 

Archer fliegt bereits

Archer, nach dem Erwerb im Besitz von rund 1.000 Einzelpatenten, ist in der Entwicklung deutlich weiter als Lilium. Anders als die Bayern haben die von den Amerikanern entwickelten Flugzeuge bereits Testflüge unternommen, teils auch bemannte, wie Videos auf der Website zeigen. Erste Einsätze außerhalb der Testflüge sind demnach im arabischen Raum, sowie in großen Städten Indiens und Koreas geplant. Eine Genehmigung der US-Luftfahrtbehörde FAA stehe bevor. 

"Nach langen Verhandlungen in einem komplexen Transaktionsprozess hat sich Archer im Bieterwettbewerb durchgesetzt", sagte Willrodt. In den kommenden Monaten werde er Verwalter weitere Vermögenswerte von Lilium veräußern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:40 Uhr
2 min.
Chemnitz: Eins-Stadion an der Gellertstraße bekommt PV-Anlagen auf das Dach
Bald wird über den Köpfen der Fans Strom erzeugt.
Strom vom Stadiondach in Chemnitz: 1620 Solarmodule versorgen bald öffentliche Einrichtungen. Die Baukosten trägt der Freistaat.
Erik Anke
07.10.2025
3 min.
Bezahldienst Wero bald für Online-Einkäufe verfügbar
Das von einem Zusammenschluss europäischer Banken gestartete Bezahlsystem Wero soll noch in diesem Jahr auch für Online-Einkäufe genutzt werden können. (Symbolbild)
Von Apple Pay über Klarna und Paypal bis Visa: Bei Online-Käufen können die Verbraucher meist zwischen den Zahlmethoden wählen. Nun kommt eine weitere hinzu - mit Kampfansage an die US-Konkurrenz.
Von Christoph Ulrich
2 min.
14:36 Uhr
2 min.
Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann
Meinung
Redakteur
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.
Christoph Ulrich
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14.10.2025
2 min.
Trump erwägt wegen Sojaproblem Verzicht auf China-Speiseöl
US-Präsident Trump will womöglich auf den Import von chinesischem Speiseöl verzichten.
US-Landwirte bilden eine Kernwählerschaft Trumps. Einige von ihnen bleiben seit Monaten auf ihren Sojabohnen sitzen. Der US-Präsident will nun Druck aufbauen.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel