Lindner: Deutschland weiter ein Stabilitätsanker

Der FDP-Politiker ist davon überzeugt, dass Deutschland eine enorme wirtschaftliche Substanz habe. Was ist seiner Meinung nach der Hauptgrund für die schwache wirtschaftliche Lage derzeit?

Marrakesch.

Deutschland wird trotz der aktuell schwachen Wirtschaftsentwicklung nach Angaben von Finanzminister Christian Lindner international weiter als Stütze des Finanzsystems gesehen. "Wir sind so etwas wie ein Stabilitätsanker, denn bei uns geht die Verschuldung, geht die Schuldenquote zurück", sagte der FDP-Politiker am Freitag am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Marokko.