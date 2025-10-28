Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Inlandsflüge lohnen sich für die Lufthansa kaum. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Inlandsflüge lohnen sich für die Lufthansa kaum. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Inlandsflüge lohnen sich für die Lufthansa kaum. (Archivbild)
Inlandsflüge lohnen sich für die Lufthansa kaum. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Wirtschaft
Lufthansa streicht zum Frühjahr weitere Inlandsflüge
Fliegen in Deutschland ist im europäischen Vergleich teuer. Der größte Anbieter Lufthansa streicht daher sein Angebot an Kurzstreckenflügen weiter zusammen.

Frankfurt/Main.

Die Lufthansa streicht zum kommenden Frühjahr aus Kostengründen weitere deutsche Inlandsflüge. Nach dem am Dienstag vorgestellten Sommerflugplan wird zwar keine innerdeutsche Strecke eingestellt, es gibt aber pro Woche rund 50 innerdeutsche Flüge weniger zu den Drehkreuzen Frankfurt und München. Als Grund nennt der Konzern die hohen finanziellen Belastungen durch staatlich verursachte Gebühren und Steuern.

Ausgedünnt werden unter anderem Verbindungen von München nach Köln, Düsseldorf und Berlin sowie von Frankfurt nach Leipzig und Nürnberg. Daneben werden aus betriebswirtschaftlichen Gründen die Verbindungen ab Frankfurt nach Toulouse und von München nach Tallinn (Estland) und Oviedo (Spanien) komplett gestrichen. Neu im Frankfurter Flugplan ist hingegen das norwegische Trondheim. 

Der Sommerflugplan beginnt am 29. März 2026. Insgesamt bieten die Airlines der Lufthansa Group ihren Gästen dann über Drehkreuze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Belgien und Italien mehr als 14.000 wöchentliche Verbindungen zu 330 Zielen in rund 100 Ländern an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
