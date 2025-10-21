Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Boeing 787 ist bereits die siebte Lufthansa-Maschine, die den Namen des größten deutschen Drehkreuzes Frankfurt trägt.
Die Boeing 787 ist bereits die siebte Lufthansa-Maschine, die den Namen des größten deutschen Drehkreuzes Frankfurt trägt. Bild: -/Lufthansa/dpa
Die Boeing 787 ist Lufthansas Hoffnungsträger für das Drehkreuz Frankfurt. (Symbolbild)
Die Boeing 787 ist Lufthansas Hoffnungsträger für das Drehkreuz Frankfurt. (Symbolbild) Bild: Hannes P. Albert/dpa
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat der Lufthansa weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat der Lufthansa weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt. Bild: -/Lufthansa/dpa
Die Boeing 787 ist bereits die siebte Lufthansa-Maschine, die den Namen des größten deutschen Drehkreuzes Frankfurt trägt.
Die Boeing 787 ist bereits die siebte Lufthansa-Maschine, die den Namen des größten deutschen Drehkreuzes Frankfurt trägt. Bild: -/Lufthansa/dpa
Die Boeing 787 ist Lufthansas Hoffnungsträger für das Drehkreuz Frankfurt. (Symbolbild)
Die Boeing 787 ist Lufthansas Hoffnungsträger für das Drehkreuz Frankfurt. (Symbolbild) Bild: Hannes P. Albert/dpa
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat der Lufthansa weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat der Lufthansa weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt. Bild: -/Lufthansa/dpa
Wirtschaft
Lufthansa tauft Hoffnungsträgerin mit Problemen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jahrelang hat die Lufthansa auf neue Boeing-Langstreckenjets mit eigener Kabinen-Ausstattung gewartet. Doch auch zur Taufe des ersten Flugzeugs sind nicht alle Probleme gelöst.

Frankfurt/Main.

Noch geht sie mit gesperrten Sitzreihen an den Start, doch die Boeing 787 mit dem Taufnamen "Frankfurt am Main" ist Hoffnungsträgerin für die Lufthansa. Als erstes Flugzeug des US-Herstellers ist sie mit der eigens für Lufthansa entworfenen "Allegris"-Kabine ausgestattet, die Passagieren mehr Komfort und der Airline mehr Gewinn bringen soll. 

Zur feierlichen Taufe des 200 Millionen Euro teuren Dreamliners fehlt weiterhin die Zulassung der US-Flugaufsicht FAA für die eigens entworfenen Sitze in der Business-Class. Die teuren Möbel müssen daher mit Ausnahme der ersten Reihe bis auf weiteres auf den Flügen gesperrt bleiben. 24 von 28 Business-Sitzen bleiben derzeit auf jedem Flug leer. Das muss sich schnell ändern, denn ohne die teuren Business-Tickets sind die Interkontinental-Flüge nicht profitabel zu betreiben. Die Zulassung der Sitze könnte sich nach Einschätzung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr noch leicht verzögern, weil die FAA zu den derzeit in den USA geschlossenen Behörden gehört.

Spohr bezeichnet das Flugzeug trotz der Einschränkung als "Meilenstein auf dem Weg unserer Flottenmodernisierung". Es stehe für "Milliardeninvestitionen in das Premiumerlebnis am Standort Frankfurt". Bis 2030 will die Gruppe rund 100 neue Langstreckenflugzeuge einflotten, von denen rund die Hälfte am Drehkreuz Frankfurt stationiert wird.

Kranich-Airline in Schwierigkeiten

Die Lieferschwierigkeiten des US-Produzenten - auch die wesentlich größere Boeing 777-X lässt auf sich warten - gehören zu den Hauptgründen für die wirtschaftliche Misere der Haupt-Airline im Lufthansa-Konzern, die zuletzt Verluste eingeflogen hat. Nach den Worten Spohrs wird sie auch im laufenden Jahr "mehr oder weniger" nichts verdienen. 

41 Dreamliner haben die Deutschen insgesamt bestellt. Erst acht sind bislang im Dienst - einschließlich einer Vorablieferung mit Standard-Kabine, die eine chinesische Airline in der Corona-Krise nicht abnehmen konnte. 

Die neuen Flugzeuge brauchen laut Vorstandspräsentation bis zu 26 Prozent weniger Kerosin als ihre Vorgängerinnen, stoßen entsprechend weniger CO2 aus und könnten mit den neuen Sitzen auch zu deutlich höheren Erträgen vermarktet werden. Das zeigen Erfahrungen vom zweiten Drehkreuz in München, wo die Allegris-Sitze in Airbus-Jets der Lufthansa bereits seit Mai 2024 im Angebot sind. 

Hessen will Luftverkehr entlasten

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat der Lufthansa weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat der Lufthansa weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt. Bild: -/Lufthansa/dpa
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat der Lufthansa weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat der Lufthansa weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt. Bild: -/Lufthansa/dpa

Bei der Taufe des Flugzeugs mit standortgerechtem Apfelwein hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dem Unternehmen weitere Unterstützung im Kampf gegen hohe Standortkosten zugesagt. "Ein internationales Drehkreuz wie Deutschland kann sich staatlich verordnete Wettbewerbsnachteile nicht länger leisten", sagt der Regierungschef. Die Bundesregierung müsse jetzt dringend das im Koalitionsvertrag versprochene Entlastungspaket auf den Weg bringen. "Dazu gehören eine deutlich niedrigere Luftverkehrssteuer, niedrigere Gebühren für Luftsicherheit und Flugsicherung und weniger regulatorische Vorgaben zum Klimaschutz."

Die Boeing 787 mit der Kennung D-ABPF ist bereits die siebte Lufthansa-Maschine, die seit 1960 den Namen des größten deutschen Drehkreuzes Frankfurt trägt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Flughafen-Chef alarmiert wegen möglicher Streckenstreichung
Flughafen-Chef Ahmelmann ist wegen einer möglichen Strecken-Streichung der Lufthansa alarmiert. (Archivbild)
Die Verbindung Dresden-München steht womöglich auf der Kippe. Flughafen-Chef Ahmelmann warnt vor Folgen für die regionale Anbindung und fordert niedrigere Standortkosten.
12:23 Uhr
2 min.
IHK beklagt Deindustrialisierung - Umsteuern gefordert
Industrie und Handwerk in Südwestsachsen schlagen Alarm: "Die regionale Wirtschaft bleibt auf Talfahrt." (Symbolbild)
In Südwestsachsen fallen Jobs weg und Investitionen bleiben aus. Warum IHK und Handwerk Alarm schlagen und was Unternehmen am meisten drückt.
20.10.2025
3 min.
Letzte Station Museum: "Tante Ju" bei Lufthansa angekommen
Reif fürs Museum: "Tante Ju" der Lufthansa. (Archivbild)
Im neuen Showroom der Lufthansa soll die Geschichte des Luftverkehrs in Deutschland erlebbar werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein bald 90 Jahre altes Flugzeug.
12:21 Uhr
1 min.
Neue Bahnchefin: Konzernumbau soll 2026 beginnen
Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, will den Konzern neu aufstellen. (Archivbild)
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern auf links drehen. Ein konkretes Konzept will sie im Dezember vorstellen. Einige Ziele hat die Managerin aber bereits verraten.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel