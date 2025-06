Markenstreit ums Oktoberfest geht in die heiße Phase

Bei Tonkrügen, Biergläsern und anderen Waren pocht die Stadt München auf ihr Markenrecht am Begriff "Oktoberfest". Der Rechtsstreit mit der zuständigen Behörde beschäftigt nun den EuGH.

Luxemburg.

Wer darf mit dem Begriff Oktoberfest werben? Dieser Markenstreit zwischen der Stadt München und dem EU-Amt für geistiges Eigentum geht am Europäischen Gerichtshof in die heiße Phase. Die Konfliktparteien starteten in Luxemburg mit der mündlichen Verhandlung - bis ein Urteil fällt, könnten aber noch Monate vergehen.