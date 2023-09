Mehr Aufträge für Deutschlands Baugewerbe im Juli

Hohe Baupreise und gestiegene Zinsen belasten die Baubranche in Deutschland seit Monaten. Zuletzt gab es einen Lichtblick. Im Jahresverlauf zeigt sich allerdings ein anderes Bild.

Lichtblick für die von Auftragsflaute geplagte Baubranche in Deutschland: Im Juli des laufenden Jahres verbuchte das Bauhauptgewerbe sowohl zum Vormonat (plus 9,6 Prozent) als auch zum Vorjahresmonat (plus 1,5 Prozent) real mehr Aufträge. Damit lagen erstmals seit März 2022 wieder beide Werte im Plus, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.